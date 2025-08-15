Rivian varuje před výpadkem příjmů ve výši 100 milionů USD kvůli změně pravidel spotřeby paliva

Výrobce elektrických pick-upů Rivian oznámil vážný finanční dopad vyplývající z uvolnění amerických pravidel pro spotřebu paliva, který podle společnosti povede k výpadku příjmů ve výši 100 milionů USD z prodeje emisních kreditů. Tento případ zdůrazňuje narůstající tlak na odvětví elektromobilů, jež je vystaveno změnám federální politiky, které podrývají dosud spolehlivý zdroj příjmů.
Změna politiky narušuje vydávání kreditů
Jádrem problému je rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa, která zrušila pokuty za nedodržení norem CAFE (Corporate Average Fuel Economy) a uvolnila palivové standardy. V reakci na to americký Národní úřad pro bezpečnost silniční dopravy (NHTSA) pozastavil vydávání takzvaných „compliance letters“, tedy dokumentů nezbytných pro dokončení transakcí s emisními kredity. Bez těchto potvrzení zůstávají uzavřené dohody výrobců elektromobilů jako Rivian nebo Lucid v právním a finančním vakuu.
Mluvčí NHTSA uvedl, že agentura se „soustředí na opravu norem CAFE, aby byla auta opět cenově dostupná“ a že po dokončení přezkumu bude vydávání dokumentace obnoveno.
Role emisních kreditů
Pro výrobce elektromobilů představují emisní kredity důležitý zdroj příjmů. Společnosti, jejichž vozy překonají předepsané limity úspornosti, mohou generovat kredity a prodávat je konkurentům, kteří limity nesplňují – v praxi tak vzniká tržní mechanismus podpory ekologické výroby. Jak vysvětluje Joshua Linn z University of Maryland, „cílem obchodování s kredity je snížit celkové náklady na dodržování regulace pro celý sektor“.
Dopad na Rivian a širší trh
U společnosti Rivian tvořil prodej emisních kreditů ve 1. pololetí 2025 přibližně 6,5 % celkových příjmů a od svého vzniku si připsala více než 400 milionů USD z tohoto zdroje. Nyní ale firma neočekává, že by v druhé polovině roku získala jakýkoli další příjem z kreditů – vzniká tak rozpočtová mezera ve výši 100 milionů USD.
Obdobně se vyjádřila i společnost Lucid Motors, i když ve svém posledním čtvrtletí neuvádí emisní kredity jako významnou položku.
Tradiční automobilky jako GM a Ford ale mohou na změně vydělat. GM utratil od roku 2022 minimálně 3,5 miliardy USD za nákup kreditů a Ford loni uzavřel dohody v hodnotě 4,3 miliardy USD.
Právní výzvy a širší důsledky
V reakci na pozastavení vydávání dokumentace podala asociace ZETA (Zero Emission Transportation Association) žalobu k Odvolacímu soudu v D.C. s cílem přimět NHTSA, aby obnovil vydávání compliance letterů. Sdružení tvrdí, že prodlení poškozuje výrobce elektromobilů a narušuje fungování trhu.
Společnost Tesla, která je největším příjemcem z prodeje kreditů, uvedla, že očekává pokles příjmů z tohoto zdroje o 1,1 miliardy USD. Od roku 2008 přitom celosvětově vydělala na prodeji kreditů přes 12 miliard USD. Tesla je členem ZETA, ale ve zmíněné žalobě nefiguruje.
Výhled
Tato situace představuje bod zlomu pro mnohé výrobce elektromobilů. Startupy jako Rivian čelí zvýšené nejistotě právě v době, kdy potřebují zefektivnit výrobu a kontrolovat náklady před uvedením nových modelů – například SUV R2 s cenou od 45 000 USD. Důvěra investorů nyní závisí na tom, zda se regulační mechanismy, které dříve poskytovaly ekonomickou stabilitu, podaří obnovit nebo nahradit.
