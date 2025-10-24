Rivian zaplatí 250 milionů dolarů za urovnání hromadné žaloby akcionářů

-
Rivian zaplatí 250 milionů USD za urovnání žaloby akcionářů, která se týkala údajně zavádějících informací při IPO a následného zdražení vozů.
-
Z částky bude 67 milionů hrazeno pojišťovnou, zbytek firma uhradí z hotovosti.
-
Urovnání má odstranit právní nejistotu a umožnit firmě zaměřit se na růst a uvedení modelu R2.
-
Investoři budou sledovat schopnost firmy naplnit své obchodní cíle i v prostředí tržního tlaku.
-
Automobilka Rivian souhlasila s urovnáním hromadné žaloby akcionářů v celkové výši 250 milionů dolarů. Žaloba tvrdila, že firma uvedla investory v omyl během svého vstupu na burzu v roce 2021 a následného navýšení cen modelů R1. Přestože společnost popírá jakékoliv pochybení, považuje dohodu o narovnání za krok směrem k vyřešení právní nejistoty, která ji v posledních letech provázela.
Pozadí žaloby
Žaloba se zaměřila na skokové navýšení cen modelů R1S a R1T na jaře 2022, krátce po IPO. Zatímco během primární nabídky byly ceny prezentovány jako stabilní, Rivian následně zvýšil cenu R1T ze zhruba 67 500 USD na 79 500 USD a R1S z 70 000 USD na 84 500 USD. Tento krok vyvolal negativní reakce ze strany zákazníků i investorů a vedl k poklesu ceny akcií.
Akcionáři tvrdili, že společnost v době vstupu na burzu zamlčela skutečné nákladové tlaky a pozdější skokové zvýšení cen považovali za klamání trhu.
Detaily urovnání a jeho dopad
Z celkové částky bude přibližně 67 milionů dolarů uhrazeno z pojištění odpovědnosti managementu. Zbytek, zhruba 183 milionů dolarů, zaplatí Rivian přímo ze své hotovosti. Urovnání podléhá schválení soudu.
Společnost uvedla, že výplata není přiznáním viny, ale strategickým rozhodnutím zaměřeným na odstranění právních překážek v době, kdy se soustředí na uvedení cenově dostupnějšího modelu R2 na trh.
Strategické a tržní důsledky
Vyřešení právního sporu umožňuje Rivianu lépe se soustředit na klíčové cíle: rozšíření výroby, přípravu uvedení modelu R2 a zvládnutí tržních tlaků, jako je pokles daňových pobídek či růst nákladů.
Přesto dohoda připomíná dřívější selhání v oblasti komunikace s investory a zvyšuje důraz na transparentnost a důvěryhodnost ve stále konkurenčnějším prostředí elektromobilů.
Rizika a co sledovat
-
Realizace strategie: Po právním urovnání bude hlavní otázkou schopnost firmy dodržet harmonogram výroby a uvést model R2 včas a efektivně.
-
Finanční flexibilita: I když je částka zvládnutelná, odliv hotovosti může krátkodobě omezit investiční kapacity.
-
Vnímání značky: Přestože Rivian neuznal vinu, otázky ohledně transparentnosti mohou nadále ovlivňovat důvěru investorů i zákazníků.
-
Makroekonomické tlaky: Trh s elektromobily zůstává citlivý na změny podpory a nákladů – budoucnost Rivianu bude záviset na efektivním řízení těchto faktorů.
