Robinhood a Susquehanna vstupují do predikčních trhů – přebírají burzu LedgerX

Robinhood a Susquehanna kupují 90% podíl v LedgerX, regulované burze dříve vlastněné FTX.
Cílem je vytvořit burzu a clearingové centrum pro deriváty a futures, s důrazem na predikční trhy.
Transakce má být dokončena v Q1 2026, první obchodní aktivity začnou ve stejném roce.
Predikční trhy zažívají prudký růst zájmu investorů, přičemž do sektoru vstupují i giganti jako ICE, CME nebo CBOE.
Společnosti Robinhood Markets a Susquehanna International Group oznámily převzetí většinového podílu v regulované burze LedgerX, čímž výrazně posilují své pozice v rychle rostoucím segmentu predikčních trhů. Získávají tím 90% podíl v platformě, která byla dříve součástí zkrachovalé kryptoburzy FTX a od roku 2023 fungovala pod křídly Miami International Holdings (MIAX).
Podle vyjádření Robinhoodu platforma odpovídá rostoucímu zájmu zákazníků o predikční produkty. Společnost ve spolupráci se Susquehannou plánuje spustit burzu a clearingové centrum pro obchodování s futures a deriváty, přičemž LedgerX bude základem této nové infrastruktury. Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny. MIAX si ponechá 10% podíl a očekává přístup na tyto trhy v zrychleném režimu.
Transakce má být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2026, kdy se očekává také ostrý start obchodování. Tento krok přichází v době, kdy predikční trhy zažívají v USA mimořádný růst zájmu.
Vedle Robinhoodu vstupují na predikční trhy i další významní hráči. Například Intercontinental Exchange (majitel NYSE) investoval až 2 miliardy USD do Polymarketu – největší světové predikční platformy. Kalshi dosáhla ohodnocení 11 miliard USD při posledním investičním kole a další platforma, InPlay Global, chystá trh s instrumenty navázanými na výkonnost sportovních týmů. Své vstupy připravují také CME Group či CBOE.
Graf HOOD.US (D1)
Akcie společnosti Robinhood aktuálně testují cenovou úroveň 115,57 USD po předchozím výrazném poklesu. Krátkodobý trend zůstává negativní, protože cena se nachází pod klouzavými průměry – konkrétně pod EMA 50 (125,69 USD) i SMA 100 (119,45 USD). Tento vývoj potvrzuje slabost na trhu a nedostatečnou sílu kupců. RSI se drží na hodnotě 44,0, což naznačuje neutrální až mírně přeprodané podmínky. Z technického hlediska se trh snaží vytvořit dočasné dno, ale pro potvrzení změny trendu bude klíčové, zda se akcie dokážou vrátit nad hranici 120 USD, tedy nad SMA 100. Pokud by cena nedokázala udržet současné úrovně, hrozí návrat k nižším supportům kolem 107 USD nebo dokonce k 100 USD.
Zdroj: xStation5
