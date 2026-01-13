Pentagon investuje 1 miliardu USD do raketového byznysu společnosti L3Harris

-
Pentagon investuje 1 miliardu USD do raketové divize společnosti L3Harris.
-
Divize bude oddělena jako samostatná veřejně obchodovaná firma s IPO v roce 2026.
-
Cílem je rozšířit výrobní kapacity pro raketové motory a zajistit obranný průmysl USA.
-
Investice je součástí nové strategie přímého zapojení vlády do klíčových dodavatelských řetězců.
-
Pentagon investuje 1 miliardu USD do raketové divize společnosti L3Harris.
-
Divize bude oddělena jako samostatná veřejně obchodovaná firma s IPO v roce 2026.
-
Cílem je rozšířit výrobní kapacity pro raketové motory a zajistit obranný průmysl USA.
-
Investice je součástí nové strategie přímého zapojení vlády do klíčových dodavatelských řetězců.
Ministerstvo obrany USA (Pentagon) oznámilo, že investuje 1 miliardu dolarů do raketové divize společnosti L3Harris Technologies, konkrétně do výroby tuhopalivových motorů. Jde o výjimečný případ přímé kapitálové účasti vlády v soukromé obranné firmě, jejímž cílem je rozšířit kapacity pro klíčové komponenty používané v amerických zbraňových systémech, včetně střel Patriot, THAAD nebo Tomahawk.
Součástí dohody je, že L3Harris oddělí divizi Missile Solutions jako samostatnou veřejně obchodovanou společnost. Vláda získá přednostní akcie, které budou při IPO v druhé polovině roku 2026 převedeny na kmenové podíly.
Strategický význam a dopad na dodavatelské řetězce
Tato státní investice je součástí širšího posunu v americké obranné politice, která nyní sází na přímou podporu dodavatelů kritických technologií. Pentagon tak získá možnost dlouhodobého plánování nákupů raketových motorů, čímž chce předejít výpadkům a posílit kapacity amerického obranného průmyslu.
L3Harris tuto schopnost získal zejména akvizicí firmy Aerojet Rocketdyne v roce 2023. Nová vyčleněná firma bude moci díky státní investici modernizovat výrobní závody, navýšit produkci a zlepšit odolnost vůči výpadkům.
Reakce trhu a plány na IPO
Akcie L3Harris na oznámení reagovaly růstem. Investoři přivítali státní podporu i vznik nové, růstové firmy na burze. Očekávané IPO raketové divize bude strategickým milníkem pro firmu i vládu – včetně možné návratnosti investice po převodu akcií. Nicméně někteří analytici upozorňují na možná etická a regulatorní rizika, protože stát bude vlastnit podíl ve firmě, která bude zároveň soutěžit o vládní zakázky. Zdroj: xStation5
Kontext a obranná strategie USA
Investice je součástí širší snahy USA posílit domácí výrobní kapacity v obraně a omezit závislost na úzkých dodavatelských řetězcích. Podobné kroky vláda podnikla i v technologickém sektoru (např. investice do Intelu).
Pentagon zdůraznil, že nebude mít žádnou výkonnou kontrolu nad novou firmou, ale investice mu umožní vést víceleté rozhovory o stabilních dodávkách a plánování výzbroje.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Experimentální lék pozastaven❓💊 Akcie Disc Medicine ztrácejí až 7 % 🚨
Rozvod Evropy a USA kvůli Grónsku
US Open: Optimismus žene indexy na Wall Street vzhůru📈 BlackRock roste po výsledcích
Keurig Dr Pepper zahájil převzetí JDE Peet’s za 18 miliard dolarů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.