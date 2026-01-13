Caterpillar nepřekročil $300 mld tržní kapitalizaci – ale akcie stále rostou

-
-
Společnost Caterpillar Inc. zaznamenala v posledních měsících výrazný růst akcií, které dosáhly historických maxim okolo 627–630 USD. I když se objevily zprávy o překročení hranice 300 miliard USD v tržní kapitalizaci, reálně se firma podle většiny nezávislých výpočtů pohybuje těsně pod touto hodnotou – přibližně kolem 295 miliard USD.
Tento růst odráží rostoucí důvěru investorů v sektory infrastruktury, energetiky a datových center, kde je Caterpillar aktivní, i v jeho nové aktivity související s umělou inteligencí a autonomní technikou. Zdroj: xStation5
Co žene akcie vzhůru
Za růstem stojí kombinace faktorů:
-
Silná globální poptávka po těžké a stavební technice.
-
Zavádění technologií AI do produktů, včetně spolupráce s firmou NVIDIA a vývoje vlastního asistenta Cat AI.
-
Strategické změny ve vedení – generální ředitel Joe Creed byl jmenován i předsedou představenstva.
-
Stabilní dividendová politika, která láká dlouhodobé investory.
Tržní kapitalizace společnosti je těsně pod hranicí 300 miliard USD, ale pokud růst cen akcií bude pokračovat, může Caterpillar tento milník brzy překročit.
Význam pro investory
Investoři vnímají Caterpillar jako:
-
Stabilního dividendového hráče s růstovým potenciálem.
-
Výrobce schopného přizpůsobit se technologickým trendům v oblasti AI.
-
Beneficienta globální poptávky po infrastrukturních investicích.
Ačkoliv k symbolickému překročení 300 miliard ještě nedošlo, vývoj naznačuje, že Caterpillar má k tomuto cíli velmi blízko.
