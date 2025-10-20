Roche získává schválení FDA pro lék proti zánětu ledvin u lupusové nefritidy

-
FDA schválila obinutuzumab (Gazyva/Gazyvaro) pro dospělé s aktivní lupusovou nefritidou v kombinaci se standardní léčbou na základě lepší míry kompletní renální odpovědi.
Ve studii REGENCY dosáhlo 46,4 % pacientů na obinutuzumabu CRR oproti 33,1 % ve skupině standardní léčby.
Bez účinné léčby může až třetina pacientů s lupusovou nefritidou přejít do konečného stádia onemocnění ledvin (dialýza nebo transplantace) — nová terapie nabízí naději na změnu této trajektorie.
Schválení posiluje portfólio Roche v oboru imunologie/ledvinových onemocnění a signalizuje zvýšený zájem o léčby pro autoimunitní nemoci ledvin.
Společnost Roche oznámila, že americký úřad FDA schválil monoklonální protilátku obinutuzumab (značky Gazyva/Gazyvaro) pro dospělé pacienty s aktivní lupusovou nefritidou, užívanou v kombinaci se standardní terapií. Tento krok představuje významné pokrytí pro závažné onemocnění ledvin spojené s autoimunitním onemocněním SLE.
Klinické výsledky a základ schválení
Schválení obinutuzumabu je podpořeno výsledky studií fáze II NOBILITY a fáze III REGENCY. Ve studii REGENCY dosáhlo 46,4 % pacientů na obinutuzumabu plus standardní léčbu úplné renální odpovědi (CRR), zatímco ve skupině standardní terapie 33,1 %. Lék cílí na CD20‑pozitivní B‑lymfocyty, které přispívají k trvalému zánětu ledvin při lupusové nefritidě. Schválení rovněž umožňuje pro vybrané pacienty zkrácenou infuzní dobu na 90 minut po první aplikaci.
Pozadí onemocnění a neuspokojené potřeby
Lupusová nefritida postihuje přibližně 1,7 milionu lidí na celém světě a nepřiměřeně je zastoupeno ženami, často v plodném věku a ženy jiného etnika. Pokud není účinně léčena, až třetina pacientů může progresivně přejít do konečného stádiu onemocnění ledvin, vyžadujíc dialýzu nebo transplantaci. Nové schválení adresuje významnou neuspokojenou potřebu v zastavení poškození ledvin a zlepšení dlouhodobých výsledků.
Strategické důsledky pro Roche a trh
Pro Roche znamená toto schválení posílení portfolia v oblasti imunologie a onemocnění ledvin, čímž rozšiřuje svou nabídku mimo stávající onkologii. Indikace otevírá širší trh pro obinutuzumab v autoimunitních onemocněních ledvin. Diferencovaná účinnost – zejména vyšší míra úplné renální odpovědi – může podpořit vyšší cenu a vyjednávací pozici s plátci. Z tržního pohledu toto schválení může motivovat konkurenci a větší zaměření na léčby lupusové nefritidy a dalších imunitních nemocí ledvin.
