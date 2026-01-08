Nvidia a Čína: Obrovské peníze a růstový potenciál!

NVIDIA na prahu průlomu na čínském trhu s umělou inteligencí
NVIDIA se blíží k potenciálně přelomovému okamžiku na čínském trhu s AI. Peking se připravuje schválit dovoz čipů H200 pro vybrané komerční aplikace již v prvním čtvrtletí 2026. Rozhodnutí se sice nevztahuje na vojenské složky, kritickou infrastrukturu a státní podniky, ale otevírá jeden z největších světových trhů pro americký AI hardware. To představuje výrazný impuls pro tržby NVIDIA i možný růst akcií v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
Obrovský potenciál čínského trhu
Čína je nejen domovem rozsáhlé uživatelské základny v oblasti AI, ale také některých z největších domácích technologických firem. Konglomeráty jako Alibaba a ByteDance již vyjádřily zájem nakoupit přes 200 000 čipů H200 každá, aby urychlily vývoj vlastních modelů AI a udržely krok s americkou konkurencí.
NVIDIA potvrdila, že poptávka z Číny je mimořádně vysoká a žádosti o licence jsou blízko schválení i ze strany USA. Čipy H200 generace Hopper jsou pro export povolené – na rozdíl od novějších řad Blackwell a Rubin, a proto představují klíčový produkt pro čínské firmy.
Podle generálního ředitele Jensena Huanga může čínský trh s AI vygenerovat až 50 miliard USD ročně, což odpovídá zhruba 1,85 milionu čipů H200 při jednotkové ceně 27 000 USD. NVIDIA aktuálně eviduje objednávky na více než 2 miliony H200, což při cenách 25 000 až 35 000 USD za kus může znamenat ročně 50 až 70 miliard USD na tržbách.
Finanční zajištění pro NVIDIA
Aby se NVIDIA ochránila před regulačními riziky, vyžaduje u všech čínských objednávek H200 plnou platbu předem. Zrušení nebo úprava konfigurace není prakticky možná, výjimky jsou povoleny pouze za zajištění nebo pojištění.
Tato politika minimalizuje riziko, zvláště když Peking nadále podporuje vývoj domácích čipů a dočasně omezil některé nákupy ve prospěch místních výrobců, jako jsou Huawei a Cambricon.
Geopolitický kontext
Otevření čínského trhu představuje pro NVIDIA obrovskou finanční příležitost, ale neznamená zmírnění napětí mezi USA a Čínou. Peking dále masivně investuje do domácí technologie a snaží se snížit závislost na amerických čipech.
Navzdory úsilí místních výrobců jsou čínské čipy technologicky o několik let pozadu za americkými. Největší čínské společnosti stále potřebují čipy NVIDIA, aby zůstaly konkurenceschopné v závodu o dominanci v oblasti AI.
Poptávka a výhledy tržeb
Čínské firmy již objednaly stovky tisíc čipů H200. Po úplném schválení importu by mohl trh vytvářet 40–50 miliard USD ročně. Povinnost platby předem a 25% vývozní clo USA však budou mít dopad na ziskové marže.
Silná poptávka v kombinaci s omezenou nabídkou čipů vytváří pozitivní scénář pro tržby i potenciální růst hodnoty akcií NVIDIA.
Dopad na investory
Přímý vliv na tržby znamená, že čínský trh by se mohl stát jedním z hlavních zdrojů příjmů NVIDIA v následujících čtvrtletích. Velké objednávky a omezená nabídka čipů mohou pozitivně ovlivnit valuaci firmy jak krátkodobě, tak dlouhodobě.
Investice čínských firem do datových center zdůrazňují strategický význam AI čipů v globálním měřítku.
Klíčové body
-
Otevření čínského trhu pro čipy H200 představuje pro NVIDIA obrovskou finanční příležitost, s potenciálními ročnými tržbami v řádu desítek miliard dolarů.
-
Navzdory tomuto finančnímu potenciálu geopolitika nadále ovlivňuje podnikání. Čína bude i nadále podporovat domácí technologie a snažit se snížit závislost na USA.
-
Největší čínské firmy jsou však stále závislé na nejmodernějších čipech ze zahraničí, aby zůstaly konkurenceschopné v závodě o AI.
-
Vzniká unikátní strategická situace: masivní zisky pro NVIDIA, urychlený rozvoj AI v Číně a současně přetrvávající napětí doprovázené čínskou závislostí na amerických výrobcích čipů.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Trhy na konci týdne znovu nabírají optimismus
Alphabet předstihuje Apple a stává se druhou nejhodnotnější společností světa
OneStream za 6,4 miliardy USD mění vlastnickou strukturu a posiluje AI strategii pro finance
Meta sází na jadernou energii pro pohon umělé inteligence
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.