Ropa a plyn mírně oslabují po zveřejnění zprávy STEO

Zářijová edice zprávy STEO (Short-Term Energy Outlook) upozorňuje na pokles cen ropy, nárůst zásob a rostoucí aktivitu OPEC+, zatímco u zemního plynu je trend opačný – očekává se růst cen kvůli omezené nabídce a rostoucím exportům LNG. Zpráva zároveň signalizuje jasnou podporu spotřebitelům díky nižším cenám benzinu, ale také trvalou transformaci směrem k obnovitelným zdrojům energie.
Výroba elektřiny v USA by měla v roce 2025 vzrůst o 2,3 % a v roce 2026 o 3,0 %. Hlavním zdrojem růstu je fotovoltaika, jejíž rostoucí podíl v energetickém mixu odráží pokračující trend energetické transformace. V následujících letech bude právě tento faktor omezovat emise a snižovat závislost na fosilních palivech.
Ropa a benzin
Prognózy naznačují pokles cen ropy Brent z přibližně 68 USD/b v srpnu na 59 USD/b ve čtvrtém čtvrtletí 2025, a dále na 50 USD/b na začátku roku 2026. Průměrná cena ropy v roce 2026 by měla činit 51 USD/b. Hlavním důvodem je zvýšení zásob na trhu, které pramení z toho, že OPEC+ zvýší produkci o 2 miliony barelů denně v období 3Q25–1Q26. K omezení nabídky by mohlo dojít až později v roce 2026.
Průměrná cena benzinu v USA by měla v roce 2025 činit 3,10 USD/gal, v roce 2026 klesnout na přibližně 2,90 USD/gal. Výjimkou zůstane oblast západního pobřeží, kde ceny zůstanou nad 3 USD/gal. Tento pokles cen znamená, že podíl výdajů na palivo na osobních příjmech klesne pod 2 %, což bude nejnižší úroveň od roku 2005 (s výjimkou pandemického roku 2020). To podporuje kupní sílu domácností a působí jako pro-spotřebitelský faktor.
Těžba ropy v USA má v roce 2026 klesnout zhruba o 1 %, zatímco těžba zemního plynu zůstane stabilní. Změna cenových relací komodit zvýhodňuje přesun vrtné aktivity do oblastí bohatých na plyn, což ukazuje na evoluci strategie upstream sektoru.
OIL.WTI (D1)
Zdroj: Xstation
Graf ukazuje, že cena zůstává v širokém klesajícím trendu, přičemž kvotace se pohybují v sestupném kanálu vyznačeném červenými liniemi. Aktuálně se cena odráží od zóny podpory v oblasti 60–61 USD. Dokud však nedojde k proražení nad úroveň 61,8 FIBO, převahu si udržuje prodejní tlak, a teprve trvalé překonání této úrovně by otevřelo prostor k růstu na 70–72 USD. Pokles pod 60 USD by naopak zvýšil riziko prohloubení pohybu směrem k 57 USD, a v delším horizontu dokonce k 52 USD.
Zemní plyn
Prognózy předpokládají růst cen Henry Hub ze 2,91 USD za milion britských termálních jednotek v srpnu na 3,70 USD ve čtvrtém čtvrtletí 2025 a dále na přibližně 4,30 USD v roce 2026. Důvodem jsou omezení produkce v USA při současném růstu LNG exportů. Výsledkem je, že plyn se stává relativně dražší komoditou, což zvyšuje náklady pro průmysl a energetiku.
NATGAS (D1)
Zdroj: Xstation
Graf ukazuje klesající klín, ve kterém se cena od začátku roku 2025 pohybuje v sestupném trendu. Aktuálně se cena odráží od silné podpory na úrovni 61,8 FIBO, ale dokud se kotace drží pod zónou 3,25–3,30 USD (50% FIBO a sestupná trendová linie), mají převahu prodejci – teprve průraz nad tuto úroveň by otevřel cestu k otestování 3,63 USD a potenciálně 4,20–4,75 USD, zatímco návrat pod 2,85 USD zvyšuje riziko dalšího poklesu směrem k 2,30 USD.
