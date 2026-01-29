Ropa Brent prorazila hranici 69 USD

-
Brent se poprvé od září obchoduje nad 69 USD/barel.
-
Důvodem je hrozba vojenského konfliktu mezi USA a Íránem.
-
Napětí podporují i výpadky produkce v Kazachstánu a Venezuela.
-
Trh zatím ignoruje obavy z nadbytku nabídky a soustředí se na geopolitiku.
-
Cena ropy Brent se vrátila nad 69 USD za barel, poprvé od září 2025. Důvodem je prudké zvýšení geopolitického napětí poté, co americký prezident Donald Trump varoval Írán, že pokud nepřistoupí na jadernou dohodu, mohou následovat vojenské údery. V reakci na to futures na Brent posílily až o 2,3 %.
Trump ve středu uvedl, že americké lodě, které vyslal do regionu, jsou připraveny „plnit své poslání s rychlostí a násilím, pokud to bude nutné.“ Tato rétorika znovu připomněla citlivost trhu na vývoj na Blízkém východě, kde hrozí omezení dodávek ropy.
Přestože analytici na začátku roku očekávali tlak na cenu kvůli nadbytku nabídky, trh zatím překvapuje. Růst ceny podporují také problémy s produkcí v Kazachstánu, geopolitická nestabilita ve Venezuele a celková nejistota kolem iránské ropy. To vše vytváří dodatečný tlak na nabídku a zvyšuje rizikovou prémii v ceně ropy.
Graf Oil (H4)
Cena ropy Brent zažívá prudký růstový impuls, když vystřelila na úroveň 68,98 USD, čímž se přiblížila k významné rezistenci na 69,93 USD, která se formovala naposledy koncem září 2025. Tento pohyb odráží aktuální geopolitické napětí kolem Íránu a silnou reakci trhu na nové hrozby ze strany USA. Technicky se cena odrazila od oblasti kolem 61 USD a prorazila nad klouzavé průměry EMA 50 (65,49 USD) a SMA 100 (64,22 USD), které nyní fungují jako silná podpora. Růst je doprovázen výrazným nárůstem objemů, což svědčí o silné účasti kupců. CCI dosáhl hodnoty +148, což ukazuje na překoupenost, zatímco momentum je na velmi vysokých hodnotách (106,1), což potvrzuje sílu aktuálního trendu. Oba indikátory signalizují, že trh je v silném býčím rozpoložení, ale zároveň se nachází v zóně, kde nelze vyloučit krátkodobou korekci. Pokud se cena udrží nad 68 USD, může dojít k otestování rezistence na 69,93 USD, jejíž průraz by otevřel cestu směrem k psychologické úrovni 70 USD a dále. V opačném případě by korekce mohla směřovat zpět k oblasti podpory mezi 65,50–64,20 USD, kde se sbíhají klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
