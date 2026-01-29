Spekulativní horečka v Číně žene měď nad 14 000 USD za tunu

-
Cena mědi na LME vzrostla na rekordních 14 125 USD/t, největší denní nárůst od 2009.
Za růstem stojí čínská spekulativní poptávka, zejména na burze SHFE.
Poptávku podporuje růst AI sektoru, výstavba datacenter a infrastruktury.
Slabý dolar a očekávání nízkých sazeb Fedu dále zvyšují atraktivitu kovů.
Trh s kovy zažívá největší euforii za poslední roky – cena mědi se na Londýnské burze kovů (LME) vyšplhala na nový rekord 14 125 USD za tunu, když během jediného dne posílila o 7,9 %, což je největší denní nárůst od roku 2009. Za prudkým růstem stojí spekulativní nákupy čínských investorů, kteří masivně vstupují na Šanghajskou burzu futures (SHFE) v očekávání vyšší globální poptávky, především ze sektoru umělé inteligence, robotiky a energetiky.
Leden byl historicky nejrušnějším měsícem pro obchodování šesti základních kovů na SHFE. Jen měď dosáhla ve čtvrtek druhého nejvyššího denního objemu obchodů v historii. Podle analytiků z čínské společnosti Xiamen C&D Inc. pochází většina kapitálu výhradně z čínských zdrojů, přičemž obchodní aktivita kulminuje během asijských obchodních hodin.
Nárůst cen mědi podpořila i slabší americká měna, rostoucí poptávka po fyzických komoditách a obavy z geopolitického napětí, které se vyostřilo pod novou politikou administrativy Donalda Trumpa. Trh navíc reaguje na možnost, že další šéf Fedu bude vůči úrokovým sazbám benevolentnější než dosavadní předseda Jerome Powell, jehož mandát končí v červnu.
Vedle mědi rostly i další kovy – hliník posílil o 1,5 % a zinek o 2,6 %. Významně zpevnil i trh se zlatem a ropou, kde investoři hledají ochranu proti nejistotě a inflaci.
Investice do mědi a dalších průmyslových kovů jsou poháněny vizí rozsáhlých investic do infrastruktury. Plány firem jako Tesla, která hodlá letos investovat 20 miliard USD do AI a robotiky, jasně ukazují, že měď, hliník i cín budou klíčové pro budoucí růst. Důležitou roli hraje i fakt, že USA setrvávají v cyklu nízkých úrokových sazeb a expandující výstavby datových center, čipových továren a energetických přenosových sítí.
Přesto se množí varování, že trh může být předržený. Zástupci Goldman Sachs varovali, že současný růst nemusí být dlouhodobě udržitelný a že čínští fyzičtí odběratelé se mohou začít vysokým cenám vyhýbat.
Graf mědi (H1)
Na hodinovém grafu kontraktu na měď došlo k výraznému cenovému výstřelu, který posunul hodnotu nad hranici 13 900 USD/t, což představuje prudký nárůst během jediného obchodního úseku. Technicky se cena mědi odrazila od oblasti kolem 13 100 USD, kde se nacházel 50hodinový EMA (13 124 USD) i 100hodinový SMA (12 974 USD). Oba klouzavé průměry byly překonány a následně respektovány jako podpora, což předcházelo silnému růstovému impulzu. CCI vystřelil na hodnotu +338, což značí extrémní překoupenost a potvrzuje náhlý spekulativní zájem. Podobně momentum prudce vzrostlo na 106,9, čímž potvrzuje sílu aktuálního trendu. Z krátkodobého hlediska je pohyb silně přepálený, ačkoliv momentum zatím nenasvědčuje bezprostřednímu obratu. Konsolidace nebo korekce v následujících hodinách je pravděpodobná, zejména pokud spekulativní poptávka ochabne.
Zdroj: xStation5
