🚨 Ropa klesá o 3 % – největší pokles od října 📉 Odloží USA útok na Írán?

Ceny ropy dnes klesají téměř o 3 % poté, co Donald Trump údajně na poslední chvíli zrušil útok na Írán a naznačil, že by se USA mohly zdržet vojenské akce. Brent crude (OIL) oslabuje téměř o 3 % a klesl pod hranici 64 USD za barel, čímž vrací část nedávného růstu.
- Tento pohyb odráží pokles geopolitického rizika: Trump uvedl, že obdržel informace naznačující, že v Íránu ustane zabíjení demonstrantů, což snižuje pravděpodobnost rychlé vojenské eskalace.
- Ještě dříve se trh připravoval na vyostření situace – objevily se známky, že americký úder je na spadnutí, a Írán dočasně uzavřel svůj vzdušný prostor. Investoři nyní rozplétají rizikovou prémii, která byla započítána v cenách ropy.
- Nedávné zisky ropy byly taženy především napětím kolem Íránu, nepokoji ve Venezuele a přerušením vývozu z Kazachstánu přes Černé moře (dronové útoky, údržba, počasí).
- Volatilitu navíc zvýšily toky na trhu opcí – silná býčí aktivita způsobila prudké výkyvy oběma směry. Další medvědí impuls přišel z USA: data EIA ukázala, že zásoby ropy vzrostly více, než se čekalo, což dále oslabuje sentiment. Trh zároveň zohledňuje vývoj nabídky z Venezuely a růst zásob paliv v USA, což omezuje potenciál růstu cen.
OIL (H1)
Pokles cen ropy aktuálně nachází podporu na 200periodním EMA na hodinovém grafu kolem 63,5 USD za barel. Od nočních hodin převažují prodejní objemy. Stojí za zmínku, že možnost útoku stále existuje – ještě včera ji trh považoval téměř za nevyhnutelnou.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Banky a technologie táhnou indexy vzhůru 🏭 Americký průmysl zůstává silný
Tři trhy, které sledovat příští týden (16. 01. 2026)
Největší ve své třídě: Co říkají výsledky BlackRocku o trhu?
US OPEN: Výsledky bank a fondů podporují ocenění
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.