Ropa míří k největšímu ročnímu poklesu od roku 2020

Ropa Brent směřuje k 18% ročnímu poklesu, největšímu od roku 2020.
Přebytek nabídky přetrvává, i přes geopolitické napětí a sankce.
Očekává se další růst nabídky v roce 2026, zatímco poptávka zůstává utlumená.
Geopolitická rizika mohou krátkodobě bránit ještě hlubšímu poklesu cen.
Ropa se v závěru roku 2025 obchoduje téměř beze změny, ale za celý rok směřuje k více než 15% poklesu, což by znamenalo největší roční propad od pandemického roku 2020. Globální trh sužuje především přebytek nabídky, který přetrval navzdory geopolitickému napětí, sankcím a politickým změnám.
Futures na Brent klesly meziročně téměř o 18 % a směřují k třetímu ročnímu poklesu v řadě, což by bylo nejdelší ztrátové období v historii této ropy. Ještě hůře je na tom americká ropa WTI, která má za rok odepsat téměř 19 %.
Podle analytika BNP Paribas Jasona Yinga by mohla cena Brent v prvním čtvrtletí 2026 klesnout až k 55 USD za barel, poté se očekává návrat k úrovním kolem 60 USD. Hlavním důvodem jsou stabilní dodávky od amerických těžařů břidlicové ropy, kteří si díky zajišťovacím obchodům zajistili výhodné ceny a jsou méně citliví na aktuální cenové výkyvy.
Podle údajů LSEG se letošní průměrné ceny Brent i WTI dostaly na nejnižší úroveň od roku 2020. Dnes dopoledne se Brent obchodoval za 61,42 USD, zatímco WTI za 58,05 USD. Trh zároveň reaguje na růst amerických zásob ropy a paliv, což jen posiluje obavy z převisu nabídky.
Silný začátek roku vystřídalo ochlazení trhu
Rok 2025 přitom začal silně – odcházející prezident Joe Biden zpřísnil sankce vůči Rusku, čímž narušil export do Číny a Indie. Napětí ještě vzrostlo, když ukrajinské drony zasáhly ruskou energetickou infrastrukturu a narušily vývoz z Kazachstánu. V červnu konflikt mezi Íránem a Izraelem ohrozil dopravu v Hormuzském průlivu, což vedlo ke skokovému růstu cen.
Nicméně druhá polovina roku se nesla v jiném duchu – OPEC+ zvýšil produkci o 2,9 milionu barelů denně od dubna a obavy z dopadů amerických cel utlumily globální ekonomiku a poptávku po palivech. Ropný kartel proto oznámil, že v 1. čtvrtletí 2026 pauzíruje se zvyšováním produkce, ale další rozhodnutí padne až na schůzce 4. ledna.
Výhled na rok 2026 zůstává pesimistický. IEA očekává, že nabídka převýší poptávku o 3,84 milionu barelů denně, Goldman Sachs odhaduje přebytek kolem 2 milionů. Pokud by cena klesla ke hranici 50 USD za barel, analytici očekávají, že OPEC+ přistoupí k novým škrtům.
Přesto někteří odborníci, jako John Driscoll z JTD Energy, varují, že geopolitické faktory – včetně návratu Donalda Trumpa do prezidentské funkce a eskalace napětí ve Venezuele a Íránu – mohou udržet ceny výše, než naznačují samotné fundamenty.
Graf OIL (H1)
Cena ropy Brent právě dosahuje hodnoty 61,57 USD za barel, což znamená průraz nad EMA 50 (61,38 USD) i SMA 100 (61,48 USD). Tato technická situace indikuje potenciální změnu krátkodobého trendu směrem vzhůru a zvýšený zájem kupců. CCI dosahuje úrovně 106,3, tedy je v překoupené zóně, což značí silný růstový impulz, ale zároveň upozorňuje na možnost krátkodobé konsolidace. Momentum (99,7) rovněž potvrzuje zrychlující se dynamiku trhu, což podporuje scénář pokračujícího růstu. Objem obchodů se rovněž zvýšil, což posiluje důvěryhodnost současného pohybu.
Z hlediska technické struktury trhu bude klíčové sledovat, zda se cena udrží nad klouzavými průměry, protože v opačném případě by mohlo jít o falešný průraz. Naopak udržení nad úrovní 61,50 USD otevírá prostor pro růst směrem k 61,80 až 62,00 USD, kde se nachází předchozí rezistenční zóna.
Zdroj: xStation5
