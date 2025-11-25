Ropa pod tlakem přebytku nabídky navzdory geopolitickému napětí

-
Ceny ropy mírně oslabily kvůli obavám z přebytku nabídky v roce 2026.
-
Sankce proti Rusku snižují vývozní možnosti, Moskva jedná s Čínou o rozšíření dodávek.
-
Deutsche Bank předpokládá přebytek 2 miliony barelů denně minimálně do roku 2027.
-
Spekulace o snížení sazeb Fedem dodávají trhu naději na oživení poptávky.
-
Ceny ropy mírně oslabily kvůli obavám z přebytku nabídky v roce 2026.
-
Sankce proti Rusku snižují vývozní možnosti, Moskva jedná s Čínou o rozšíření dodávek.
-
Deutsche Bank předpokládá přebytek 2 miliony barelů denně minimálně do roku 2027.
-
Spekulace o snížení sazeb Fedem dodávají trhu naději na oživení poptávky.
Ceny ropy dnes mírně oslabily, když obavy z přebytku nabídky převážily nad geopolitickými riziky spojenými s nevyřešeným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. Cena severomořské ropy Brent klesla o 0,3 % na 63,17 USD za barel, zatímco americká WTI ztratila 0,3 % na 58,68 USD. Obě komodity přitom v pondělí posílily o 1,3 %, když investoři reagovali na neúspěšná mírová jednání.
Přestože se očekává, že ruské dodávky zůstanou kvůli sankcím omezené, trh se více soustředí na širší výhled pro rok 2026. Analytici Deutsche Bank předpokládají přebytek nabídky ropy až o 2 miliony barelů denně, bez vyhlídky na návrat k deficitu minimálně do roku 2027. Růst produkce tak podle současných projekcí překoná očekávaný růst poptávky.
Situaci komplikuje i dopad nových sankcí Západu na ruské firmy Rosněfť a Lukoil, což omezuje odbytiště pro ruskou ropu. Některé indické rafinerie – zejména soukromá společnost Reliance – již snížily objem nákupů. Rusko proto hledá alternativní trhy, zejména v Číně, kde podle místopředsedy vlády Alexandra Novaka probíhají jednání o zvýšení exportu.
Zatímco se obchodníci snaží vyhodnotit důsledky sankcí, určitou podporu trhu poskytují spekulace, že americký Fed by mohl na prosincovém zasedání snížit úrokové sazby. Uvolněnější měnová politika by mohla podpořit ekonomiku a následně i poptávku po ropě.
Celkově se tak trh s ropou nachází ve stavu napětí mezi přebytečnou nabídkou a očekáváním růstu poptávky díky nižším sazbám. Jak poznamenala analytička Priyanka Sachdeva: „Trh s ropou je momentálně v přetahované mezi opatrností kvůli přebytku a nadějemi na stimulaci poptávky díky měnové politice.“
Graf OIL (H1)
Cena ropy se aktuálně pohybuje kolem úrovně 62,42 USD, přičemž klouzavý průměr EMA 50 (62,39 USD) a SMA 100 (62,95 USD) tvoří úzkou rezistenční zónu. Pokud by cena prorazila nad SMA 100 (62,95 USD), mohl by se otevřít prostor k růstu směrem k úrovním kolem 63,50 USD. Naopak při zamítnutí a průrazu zpět pod EMA 50 by trh mohl opět testovat nižší hladiny kolem 61,40 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Denní shrnutí: Wall Street a energetické trhy zakončily měsíc na vlně zisků
Stříbro dosahuje nových rekordních maxim!
Intel prudce roste díky spekulacím o čipech pro Apple
Ceny ropy zůstávají stabilní: Oči trhu míří k víkendovému jednání OPEC+
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.