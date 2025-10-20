Ropa pod tlakem: Trh přechází do contanga a náladu kazí geopolitika

-
Ceny ropy pokračují v poklesu kvůli obavám z nadbytku a slabší poptávky.
-
Struktura trhu přešla do contanga, což naznačuje očekávaný přebytek.
-
Obchodní válka mezi USA a Čínou dále zvyšuje globální nejistotu.
-
Dodávky z Ruska a růst americké těžby přispívají k možnému převisu nabídky.
-
Ceny ropy zahájily nový týden poklesem, když investory znepokojují známky přesycení trhu a stále napjaté obchodní vztahy mezi USA a Čínou. Brent se v pondělí ráno obchodoval za 61,11 USD za barel, což představuje pokles o 0,3 %, zatímco americká WTI oslabila na 57,37 USD, tedy o 0,3 %.
Klíčovým signálem změny sentimentu na trhu je přechod struktury kontraktů Brent do tzv. contanga – situace, kdy jsou budoucí dodávky dražší než okamžité. Tento jev motivuje obchodníky k uskladnění ropy s cílem prodeje za vyšší cenu v budoucnu, což zároveň odráží obavy z aktuálního nadbytku nabídky. Contango se objevilo minulý čtvrtek poprvé od května a v současnosti se prohlubuje na přibližně -0,30 USD, tedy na nejnižší úroveň od konce roku 2023. Slábnoucí backwardace značí, že obchodníci ztrácejí výhodu z prodeje ropy na spotovém trhu – blízké dodávky přestávají být výhodné, což potvrzuje rostoucí krátkodobý přebytek suroviny.
Oba hlavní benchmarky zaznamenaly minulý týden pokles o více než 2 %, což znamená třetí týdenní pokles v řadě. Kromě technických faktorů přispěl i výhled Mezinárodní agentury pro energii (IEA), která předpokládá přebytkový trh v roce 2026. Situaci dále zhoršují geopolitická rizika. USA a Čína, největší světoví spotřebitelé ropy, opět přiživují obchodní válku – nově zavedené poplatky na přístavní služby mohou negativně ovlivnit globální námořní dopravu. Šéfka WTO varovala, že dlouhodobé oddělení ekonomik USA a Číny by mohlo snížit globální hospodářský výkon až o 7 %.
Napětí se stupňuje i kolem dodávek ruské ropy, když americký prezident Donald Trump pohrozil „masivními“ cly vůči Indii, pokud bude nadále nakupovat ruskou ropu. Na straně nabídky došlo v USA k mírnému oživení – podle společnosti Baker Hughes energetické firmy navýšily počet ropných vrtů poprvé za tři týdny, což může přispět k dalšímu tlaku na pokles cen.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se nachází v silném sestupném trendu, aktuálně se pohybuje kolem úrovně 56,70 USD za barel. Cena je pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (57,16 USD) a SMA 100 (57,73 USD) – potvrzuje pokračující tlak prodejců a přetrvávající slabost trhu. Trh opakovaně testuje technickou podporu na úrovni 56,12 USD, která zůstává klíčovou hranicí. Její proražení by mohlo vést k dalšímu výprodeji a otevřít prostor pro pokles k nižším úrovním, pravděpodobně k 55,00 USD. CCI je hluboko v přeprodané oblasti (-167,9), což potvrzuje přetrvávající negativní sentiment, nicméně zatím bez známek obratu. Momentum se pohybuje kolem hodnoty 99,7, což značí krátkodobý pokus o stabilizaci, avšak bez přesvědčivého růstového impulsu.
Celkově technická situace zůstává medvědí, s nízkou pravděpodobností obratu, pokud nedojde k silnému fundamentálnímu impulzu nebo k razantnímu odrazu od současné úrovně.
Zdroj: xStation5
