Ropa posiluje – obavy z přebytku mírní patová situace v Kurdistánu

Ceny ropy dnes zaznamenaly růst poté, co ztroskotalo očekávané obnovení exportu z iráckého Kurdistánu. Brent posílil o 1,1 % na 67,29 USD za barel a WTI vzrostl o 1,4 % na 63,12 USD za barel, čímž trhy umazaly ztráty z předchozích čtyř obchodních seancí, během nichž ropa zlevnila zhruba o 3 %.
Klíčovým impulsem pro růst cen bylo zablokování dohody o obnovení vývozu přibližně 230 tisíc barelů denně z Kurdistánu, a to kvůli požadavkům dvou těžebních firem na záruky splacení dlužných částek. Vývoz přes Turecko je přerušen již od března 2023 a stále není jasné, kdy bude obnoven.
Navzdory tomuto výpadku se však na trhu s ropou nadále vznáší riziko přebytku nabídky. Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve své poslední zprávě uvedla, že globální produkce ropy letos poroste rychleji a že by v roce 2026 mohl vzniknout výrazný přebytek, zejména kvůli vyšší těžbě členů OPEC+ a rostoucím dodávkám mimo kartel.
Dlouhodobější tlak na poptávku navíc představuje rozmach elektromobility a zpomalení globální ekonomiky, částečně způsobené americkými dovozními cly. Z pohledu rizik však investoři sledují i potenciální nové sankce EU vůči ruskému exportu ropy a možné eskalace konfliktů na Blízkém východě.
Podle analytika UBS, Giovanniho Staunova, působí na ceny pozitivně nízké zásoby ropy v zemích OECD, zatímco vyšší exporty z OPEC+ a absence nových sankcí vůči Rusku brzdí výraznější růst. Zásoby ropy v USA podle předběžného průzkumu agentury Reuters minulý týden pravděpodobně vzrostly, zatímco zásoby benzínu a destilátů zřejmě klesly.
Celkově lze říci, že současný růst cen ropy je spíše krátkodobou reakcí na odklad kurdského exportu, zatímco fundamentální tlaky na přebytek na trhu přetrvávají.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI dnes výrazně posílila a aktuálně se obchoduje na úrovni 63,39 USD, čímž překonala krátkodobou rezistenci v podobě Fibonacciho retracementu 23,6 % na hodnotě 63,59 USD. Klouzavé průměry EMA 50 (62,58 USD) a SMA 100 (62,97 USD) byly dnes proraženy směrem vzhůru, což je považováno za pozitivní signál. Aktuálně se cena drží nad oběma klouzavými průměry, což potvrzuje změnu trendu ve prospěch kupců. CCI se nachází na extrémní hodnotě 181,9, což značí překoupenost trhu, stejně tak jako %R oscilátor, který je na úrovni -4, tedy blízko maximální hranice. Tato kombinace může naznačovat krátkodobou korekci, nicméně v rámci širšího oživení trhu. Objemové svíčky ukazují na zvýšenou obchodní aktivitu během posledního růstu, což zvyšuje důvěru v sílu aktuálního pohybu.
Z pohledu technické analýzy je nyní klíčové sledovat, zda cena dokáže udržet průraz nad zónou 63,50 USD. V případě potvrzení může být další cílovou úrovní retracement 38,2 % na ceně 64,92 USD. Naopak nejbližší podpora se formuje v oblasti 62,97 USD (SMA 100), jejíž prolomení by mohlo naznačit návrat do předchozí konsolidační struktury.
Zdroj: xStation5
