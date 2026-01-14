Ropa roste kvůli napětí v Íránu a riziku výpadků dodávek

-
Brent se obchoduje na 66,31 USD, WTI na 61,96 USD – růst podpořen geopolitikou.
-
Nepokoje v Íránu a napětí s USA zvyšují rizikovou prémii na trhu s ropou.
-
Zásoby ropy v USA výrazně vzrostly, což částečně limituje růst cen.
-
Obnovení venezuelského exportu může trh stabilizovat, ale trhy zatím reagují primárně na situaci v Íránu.
-
Ceny ropy pokračují v růstu již pátou seanci v řadě, přičemž Brent dosáhl úrovně 66,31 USD za barel a americká WTI 61,96 USD. Důvodem je narůstající geopolitické napětí v Íránu, kde občanské nepokoje vedou k obavám o stabilitu režimu a tím i o kontinuitu dodávek suroviny.
Situaci přiživují také vzájemné hrozby mezi USA a Íránem. Teherán pohrozil útoky na americké základny v regionu, pokud by USA zasáhly vojensky. Některé vojenské posádky v Kataru již byly částečně evakuovány. Americký prezident Trump mezitím vyzval Íránce k pokračování protestů a slíbil pomoc, bez upřesnění konkrétních kroků.
Analytici z Citi ve své zprávě uvedli, že riziko ztráty íránské ropy sice zatím není bezprostřední – protesty se nedotkly klíčových ropných oblastí – ale geopolitická riziková prémie je nyní klíčovým faktorem růstu cen. Citi rovněž zvýšila svůj výhled pro Brent na 70 USD za barel v následujících třech měsících. Na druhé straně růst cen brzdí čerstvá data o zásobách v USA. Zásoby ropy vzrostly o 5,23 milionu barelů, zásoby benzínu dokonce o 8,23 milionu barelů, a destilátů o 4,34 milionu. Tato čísla zveřejnil Americký ropný institut (API), a potvrdily tak trend přebytků na americkém trhu. Dalším faktorem, který ceny limituje, je obnovení vývozu ropy z Venezuely. Dva supertankery odpluly s nákladem téměř 1,8 milionu barelů každý, v rámci očekávané dohody mezi Caracasem a Washingtonem, která by mohla vrátit na trh až 50 milionů barelů venezuelské ropy.
Navzdory těmto protivahám ale investoři vnímají hlavní riziko na straně nabídky – jakékoliv zhoršení situace v Íránu by mohlo mít okamžitý dopad na globální trh s ropou, především skrze psychologické a spekulační tlaky.
Graf OIL (H4)
Cena ropy zaznamenala prudký růst a dosáhla úrovně 66,36 USD. Aktuální růst přichází po jednoznačném průrazu nad klouzavé průměry EMA 50 (62,99 USD) a SMA 100 (61,72 USD), což potvrzuje obrat trendu do býčího nastavení. CCI se nachází na úrovni 143,4, což značí výraznou překoupenost trhu. I Momentum ukazuje na silné tempo růstu s hodnotou přesahující 105. Objem obchodů během růstové fáze také výrazně narostl, což podporuje věrohodnost pohybu.
Z technického hlediska bude klíčové sledovat, zda se ropě podaří udržet nad hladinou 66,00–66,60 USD. Silný průraz vzhůru by mohl otevřít prostor k hladině 69 –70,00 USD. Pokud však dojde k odmítnutí na aktuální rezistenci, může dojít ke korekci zpět k oblasti SMA 100 (61,72 USD), kde se nachází první významná podpora.Celkově je trh s ropou technicky v býčím nastavení, ovšem krátkodobě hrozí korekce kvůli překoupeným indikátorům. Fundamentálně je však růst nadále podpořen geopolitickým napětím.
Zdroj: xStation5
