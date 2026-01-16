Ropa umazává část ztrát, geopolitické napětí kolem Íránu udržuje trh v nejistotě

-
Cena ropy Brent se stabilizuje nad 64 USD po čtvrtečním propadu o 4,2 %.
Trh uklidnilo snížení pravděpodobnosti okamžitého útoku USA na Írán, přesto vojenské riziko přetrvává.
Fundamentální tlaky zvyšující nabídku by mohly v případě uklidnění situace opět převládnout.
Ropa směřuje k mírnému týdennímu zisku díky předchozím obavám z narušení produkce v Íránu a Kazachstánu.
Cena ropy Brent se ke konci týdne mírně zotavila a obchoduje se nad úrovní 64 USD za barel, poté co ve čtvrtek zažila největší denní propad od června – ztrátu 4,2 %. Investoři zvažují klesající riziko bezprostředního zásahu USA v Íránu, které dočasně snížilo geopolitickou prémii, ale zároveň sledují rostoucí vojenskou přítomnost USA na Blízkém východě.
Podle médií premiér Izraele Benjamin Netanjahu požádal prezidenta Trumpa o odložení plánovaného útoku na Írán, což uklidnilo trh, který se obával možného přerušení produkce nebo přepravy ropy. Zároveň se však americký vojenský tlak v regionu zvyšuje – do oblasti míří letadlová loď a další vojenská technika, což udržuje napětí a trh ve střehu.
Dle vyjádření analytiků může prodlužování této nejistoty bez konkrétní akce vést k odpaření rizikové přirážky a trh se znovu zaměří na fundamentální faktory – zejména růst nabídky. Cena ropy i tak míří k mírnému týdennímu zisku, a to především díky předchozímu růstu po obavách z narušení produkce v Íránu, který je čtvrtým největším producentem OPEC s denní kapacitou přes 3 miliony barelů.
Kromě geopolitiky sehrály roli také výpadky vývozu z Kazachstánu, krátkodobý nedostatek v oblasti Severního moře a finanční toky spojené s komoditními indexy a opcemi. Napětí panuje i v Karibiku, kde Spojené státy zabavily již šestý tanker u venezuelského pobřeží, a zároveň umožnily obchodní skupině Trafigura vyložit ropu z Venezuely v překladišti na ostrově Curaçao.
Graf OIL (H1)
Cena ropy aktuálně obchoduje na úrovni 64,51 USD a po předchozím prudkém výprodeji se dostává zpět nad úroveň klouzavých průměrů EMA 50 (64,24 USD) a SMA 100 (64,37 USD), což je pozitivní technický signál naznačující obnovení kupního zájmu. Cena zároveň testuje úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu (64,14 USD) z předchozího propadu z oblasti 66,80 USD. Její udržení a potvrzení jako podpory by mohlo otevřít prostor k dalšímu růstu směrem k dalším retracementovým úrovním – především 65,16 USD (23,6 %) a následně až k lokálnímu maximu 66,80 USD. CCI se nachází hluboko v překoupeném teritoriu na úrovni 227,9, což může znamenat riziko krátkodobé korekce. Naopak momentum i objemy potvrzují sílící nákupní tlak, který pomohl ceně prorazit z úzké konsolidační struktury po prudkém propadu z 14. ledna.
Technicky je důležité sledovat, zda trh udrží proražené klouzavé průměry jako novou podporu. Případný návrat pod 64 USD by mohl znamenat falešný průraz a opětovný tlak směrem k 63,32 USD (50 % Fibonacciho retracement).
Zdroj: xStation5
