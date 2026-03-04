Energetická dominance USA? Nové LNG kontrakty ukazují na masivní exportní boom 🚢

-
V roce 2025 byly podepsány LNG kontrakty v objemu 5,2 Bcf/d, nejvíce od roku 2022.
-
Největší projekty: Port Arthur Phase 2 (1,4 Bcf/d), Rio Grande (1,2 Bcf/d) a CP2 (1,1 Bcf/d).
-
Přibližně 95 % kontraktů má délku 20 let a 56 % je navázáno na Henry Hub.
-
Nové LNG projekty s kapacitou 7,2 Bcf/d by měly být spuštěny mezi 2029–2031.
-
Spojené státy v roce 2025 zaznamenaly výrazný růst uzavírání dlouhodobých kontraktů na export zkapalněného zemního plynu (LNG). Developeři plánovaných exportních terminálů podepsali sale and purchase agreements (SPA) v objemu přibližně 5,2 miliardy kubických stop denně (Bcf/d), což odpovídá zhruba 40 milionům tun LNG ročně. Jde o nejvyšší objem od roku 2022, kdy kontrakty dosáhly 7,0 Bcf/d. SPA kontrakty jsou klíčové pro financování LNG projektů, protože určují objem dodávek, délku kontraktu, cenový mechanismus a poplatky za zkapalnění. Banky a investoři je považují za zásadní podmínku pro konečné investiční rozhodnutí (FID) při výstavbě exportních terminálů.
Na graf níže vidíme, že objem nových kontraktů byl v posledních letech velmi volatilní. Po silném roce 2022 (7 Bcf/d) následovalo zpomalení v roce 2023 (3,6 Bcf/d) a ještě slabší rok 2024 (1,0 Bcf/d), což souviselo především s pozastavením schvalování exportních licencí v USA. V roce 2025 však přišlo výrazné oživení na 5,2 Bcf/d, které bylo podpořeno obnovením povolovacích procesů a silnou poptávkou po LNG v Evropě a Asii.
Zdroj: EIA
Největší objem kontraktů v roce 2025 zajistil projekt Port Arthur LNG Phase 2 s kapacitou 1,4 Bcf/d, následovaný projekty Rio Grande LNG (1,2 Bcf/d) a CP2 (1,1 Bcf/d). Významný podíl získal také Commonwealth LNG (0,7 Bcf/d). Tyto projekty mají hrát důležitou roli v budoucím růstu amerického exportu LNG. Velká většina kontraktů byla uzavřena na dlouhodobé období 20 let, přičemž přibližně 56 % objemu je navázáno na americký benchmark Henry Hub. Zbytek kontraktů je většinou navázán na ceny ropy Brent, což je běžná praxe v globálním LNG obchodě.
Z hlediska kupců pochází většina odběratelů z Evropy a Asie, kde roste poptávka po plynu jako alternativě k uhlí a ruským energetickým dodávkám. LNG kontrakty navíc často umožňují flexibilní destinaci dodávek, takže kupující mohou LNG přesměrovat na nejvýhodnější trh.
Další graf ukazuje, že několik velkých projektů je již ve výstavbě. Mezi největší patří Plaquemines LNG, Golden Pass LNG, Rio Grande LNG nebo Port Arthur LNG. V roce 2025 padlo konečné investiční rozhodnutí u čtyř projektů s celkovou kapacitou 7,2 Bcf/d, které by měly být spuštěny mezi roky 2029 a 2031.
Zdroj: EIA
Celkově data naznačují, že USA si upevňují pozici jednoho z největších světových exportérů LNG, přičemž nové projekty mohou v příštím desetiletí výrazně rozšířit globální nabídku plynu.
