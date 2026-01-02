Ropa vstupuje do roku 2026 v nejistotě po největší roční ztrátě od pandemie

-
Brent a WTI zakončily rok 2025 s téměř 20% ztrátou, největší od roku 2020.
-
Geopolitické napětí (Ukrajina, Venezuela, Blízký východ) vytváří rizika, ale trh je tažen spíše fundamenty přebytku nabídky.
-
OPEC+ pravděpodobně ponechá produkci beze změn, což může pomoci stabilizovat ceny.
-
Očekává se cenové pásmo mezi 60–65 USD za barel, pokud nedojde k výrazným tržním šokům.
-
Ceny ropy zahájily nový rok bez větších pohybů, když se obchodníci snaží vyrovnat s kombinací geopolitických rizik a obav z přebytku nabídky. Ropa Brent se v úvodu roku 2026 obchoduje za 60,81 USD za barel, zatímco americká WTI klesla mírně na 57,39 USD. Oba hlavní benchmarky za sebou mají nejhorší roční výkon od roku 2020, přičemž v roce 2025 odepsaly téměř 20 % hodnoty.
Hlavní faktory, které stály za poklesem cen v uplynulém roce, byly především obavy z nadbytku dodávek a dopad obchodních bariér, které převážily i nad geopolitickými napětími. Pro Brent to byl již třetí pokles v řadě, což je nejdelší série ztrát v jeho historii.
Geopolitická rizika však zůstávají výrazná:
-
Válka na Ukrajině pokračuje navzdory diplomatickým snahám pod vedením amerického prezidenta Trumpa. Ukrajina zintenzivnila útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, aby oslabila financování ruské armády.
-
Spojené státy zpřísnily sankce vůči Venezuelě, když uvalily nové restrikce na čtyři společnosti a jejich ropné tankery.
-
V Perském zálivu se stupňuje napětí mezi Saúdskou Arábií a SAE kvůli situaci v Jemenu, což vedlo k uzavření letiště v Adenu.
S napětím se očekává i virtuální zasedání skupiny OPEC+, které proběhne 4. ledna. Analytici očekávají, že kartel ponechá produkci beze změny minimálně v prvním čtvrtletí, čímž by se mohl vytvořit podpůrný základ pro ceny ropy.
Z fundamentálního pohledu však trh s ropou zůstává pod tlakem. Analytici, včetně expertů z DBS a Phillip Nova, poukazují na převahu dlouhodobých faktorů vedoucích k přebytku nabídky a slabému růstu poptávky mimo Čínu. Právě čínské budování strategických zásob je jedním z mála prvků, který aktuálně poskytuje oporu trhu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se nachází v krátkodobém sestupném trendu, když se aktuálně obchoduje na úrovni 57,16 USD za barel. Trh se propadl pod klouzavé průměry EMA 50 (57,73 USD) a SMA 100 (57,84 USD), což značí ztrátu dynamiky kupců a převažující tlak na pokles.CCI kleslo hluboko do záporného teritoria, aktuálně se pohybuje kolem hodnoty -134, což potvrzuje přeprodaný stav trhu a zároveň zvýšenou pravděpodobnost krátkodobé konsolidace nebo technického odrazu. Momentum oslabuje a naznačuje ztrátu síly předchozího růstového pokusu, který byl rychle zamítnut u hladiny 58,50 USD. Objemové svíčky ukazují na zvýšenou aktivitu během posledního poklesu, což potvrzuje váhu prodejního tlaku. Pro další vývoj bude klíčové sledovat, zda se cena udrží nad zónou podpory kolem 57,00 USD – její proražení by mohlo otevřít cestu k testování úrovně 56,50 USD. Naopak návrat nad EMA 50 by byl prvním signálem stabilizace, ale dokud se cena drží pod klouzavými průměry, převažuje medvědí sentiment.
Zdroj: xStation5
