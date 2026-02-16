Ropa vyčkává na výsledek jednání USA–Írán. Trh balancuje mezi geopolitikou a růstem těžby OPEC+

-
Ropa stagnuje před klíčovým jednáním mezi USA a Íránem.
-
Případná dohoda by mohla zvýšit nabídku íránské ropy a tlačit ceny níže.
-
OPEC+ zvažuje obnovení navyšování těžby od dubna.
-
Geopolitické napětí zůstává hlavním faktorem volatility s rozpětím 60–80 USD za barel.
-
Ceny ropy na začátku týdne zůstávají téměř beze změny, když investoři vyhodnocují dopady blížících se jednání mezi USA a Íránem na pozadí očekávaného zvýšení produkce skupiny OPEC+. Trh tak momentálně osciluje mezi geopolitickým rizikem a potenciálním nárůstem nabídky.
Severomořský Brent se pohyboval kolem 67,52 USD za barel (-0,3 %), zatímco americká WTI kolem 62,72 USD za barel. Aktivita na trzích je navíc utlumená kvůli svátkům v USA (Presidents Day) a lunárnímu novému roku v části Asie.
Pozornost se soustředí na druhé kolo jednání mezi Washingtonem a Teheránem, které se uskuteční v Ženevě. Administrativa prezidenta Donald Trump naznačila, že by během příštího měsíce mohlo dojít k dohodě. Írán mezitím deklaroval ochotu uzavřít smlouvu, která přinese ekonomické benefity oběma stranám, přičemž ve hře jsou investice do ropných a plynových polí, těžby i nákupy letadel.
Ministr zahraničí Marco Rubio zdůraznil, že USA preferují diplomatické řešení, avšak zároveň zůstává ve hře i vojenská varianta. Spojené státy posílily svou vojenskou přítomnost v regionu a Írán varoval, že v případě útoku by mohl reagovat proti americkým základnám.
Pro ropný trh je klíčové, zda případná dohoda povede ke zmírnění sankcí a návratu většího objemu íránské ropy na globální trh. To by znamenalo tlak na pokles cen, zejména pokud by se zároveň obnovilo navyšování produkce ze strany OPEC+, které má o otázce zvýšení těžby jednat začátkem března. Podle dostupných informací se kartel přiklání k obnovení růstu produkce od dubna po tříměsíční pauze.
Analytici upozorňují na výraznou citlivost trhu:
-
Eskalace napětí by mohla posunout Brent směrem k 80 USD za barel.
-
Naopak uklidnění situace a návrat íránské ropy by mohly cenu stáhnout zpět k 60 USD za barel.
Ropa tak aktuálně vstupuje do rozhodující fáze, kdy bude její další směr určován především výsledkem diplomatických jednání a postojem producentů v rámci OPEC+.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI pokračuje v konsolidaci poblíž úrovně 62,57 USD za barel, přičemž celkový technický obrázek zůstává spíše negativní. Z technického pohledu se cena nachází pod klouzavými průměry – EMA 50 (63,15 USD) i SMA 100 (63,86 USD) směřují dolů, což potvrzuje krátkodobý medvědí trend. CCI se pohybuje v negativním pásmu, což signalizuje přetrvávající prodejní tlak, i když bez extrémní přeprodanosti. Momentum se mírně stabilizuje, ale zatím nenaznačuje silnější obrat směrem vzhůru.
Krátkodobě je klíčová podpora v oblasti 62,40–62,50 USD. Její prolomení by mohlo otevřít prostor k poklesu směrem k 61,80 USD. Naopak návrat nad 63,20 USD (EMA 50) by byl prvním signálem stabilizace a potenciální korekce k 64 USD.
Zdroj: xStation5
