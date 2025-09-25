Ropa zaznamenala největší týdenní nárůst od června

Ceny ropy zaznamenaly po nedávné sérii poklesů silný dvoudenní růst, který byl způsoben rostoucími obavami z možného narušení dodávek z Ruska. Cena ropy WTI vzrostla tento týden o téměř 4 % a zaznamenala tak jeden z největších denních nárůstů za poslední týdny.
Eskalující hrozby pro dodávky z Ruska
Růst cen je poháněn rostoucími hrozbami pro ruské vývozy energie. Rusko údajně zvažuje další zákaz vývozu nafty pro některé společnosti po sérii ukrajinských útoků dronů na ruské rafinérie. Poslední noční útoky na ropovod způsobily prudký nárůst domácích cen benzínu a nafty na komoditní burze Spimex. Zajímavé je, že obchodníci naznačují, že neschopnost Ruska zpracovávat ropu na domácím trhu by nakonec mohla vést k nárůstu jeho vývozu ropy. Nelze však vyloučit určitá omezení samotné produkce ropy.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Hlavní dovozci ruské ropy
V důsledku západních sankcí se geografické rozložení ruského vývozu ropy dramaticky změnilo. Hlavními dovozci ruské ropy jsou nyní:
- Čína – 47 %–50 % ruského vývozu (více než 2 miliony barelů denně)
- Indie – 37 %–38 % vývozu (přibližně 1,9 milionu barelů denně)
- Turecko – 6 % vývozu
- Evropská unie – 6 %–7 % vývozu (výrazný pokles z 30 % před ruskou invazí na Ukrajinu)
Čína se v roce 2022 stala největším dovozcem ruské ropy a vystřídalo tak Saúdskou Arábii na prvním místě. Indie výrazně zvýšila dovoz z téměř nulové úrovně na začátku roku 2022 a nyní těží z preferenčních cen, které jí umožňují působit jako reexportér rafinovaných paliv. Indie tyto paliva vyváží do Evropy a Spojených států, přestože pocházejí z Ruska. Indie je největším námořním dovozcem ruské ropy a v současné době představuje přibližně 60 % trhu.
Rusko zůstává významným hráčem na globálním ropném trhu, produkuje přes 10 milionů barelů denně a představuje 10–11 % celkové globální nabídky. Zároveň Rusko vyváží přibližně 5 milionů barelů ropy denně.
Rozvoj „stínové flotily“
Rusko vybudovalo rozsáhlou „stínovou flotilu“ sestávající ze stovek stárnoucích tankerů, které přepravují ropu a obcházejí západní sankce. Tato flotila nyní tvoří přibližně 17 % všech ropných tankerů na světě. Průměrné stáří těchto plavidel je přibližně 20 let, zatímco celosvětová flotila má průměrné stáří 13 let.
Stínová flotila umožňuje Rusku obejít takzvaný „cenový strop“ pro jeho ropu, který byl dříve stanoven na 60 dolarů za barel. Od začátku září však byla zavedena nová, ještě restriktivnější formule, která stanoví cenový strop na tržní cenu minus 15 %. To znamená, že současný strop pro ruskou ropu je přibližně 48 dolarů. Kromě obcházení cenového stropu pomáhá stínová flotila také skrývat původ ropy převodem nákladu mezi loděmi. Flotila často používá také padělané pojistné dokumenty a GPS sledovací zařízení.
Geopolitické napětí a reakce NATO
V posledních týdnech došlo k výraznému nárůstu ruské vojenské aktivity v blízkosti hranic NATO, včetně potvrzených narušení vzdušného prostoru pomocí dronů a letadel. Na začátku září narušilo polský vzdušný prostor více než 20 dronů, následovalo narušení vzdušného prostoru Rumunska. Minulý týden přeletěly tři stíhačky MiG-31 nad Estonskem, zatímco nedávné incidenty s drony byly zaznamenány nad Norskem a Dánskem.
V reakci na to NATO zahájilo operaci Eastern Sentry, která zahrnuje nepřetržité hlídky stíhaček, vylepšené radarové systémy a posílenou protivzdušnou obranu podél svých východních hranic.
Prezident Trump prohlásil, že země NATO by měly „sestřelit ruské letouny, které porušují jejich vzdušný prostor“. Zopakoval také výzvy evropským spojencům, aby přestali nakupovat ruskou energii, a varoval: „Mohu vám říci, že musí okamžitě zastavit veškeré nákupy energie z Ruska. Jinak všichni ztrácíme spoustu času.“ Trump sice hovořil příznivě o Ukrajině, ale nic nenasvědčuje tomu, že by se ujal vedení při zavádění přísných sankcí proti Rusku. Ačkoli náklady Ruska na vývozní omezení již dosahují stovek miliard dolarů, jeho výnosy jsou mnohem vyšší. To naznačuje, že současné sankce proti Rusku nejsou plně účinné. Nicméně pokud by Spojené státy přijaly agresivnější opatření, mohlo by to nakonec vést k určitým omezením a donutit Rusko k ústupkům vůči Ukrajině.
Výhled trhu
Ropa v současné době zaznamenává největší nárůst cen od druhého červnového týdne. Cena ropy WTI se přiblížila hranici 65 USD za barel, což je nejvyšší úroveň od začátku září. Ačkoli hrozba dodávek z Ruska se v současné době nezdá realistická, pokračující napětí by mohlo vést k dalšímu růstu a testování hranice 67 USD za barel. Na druhou stranu fundamentální situace naznačuje přetrvávající nadbytek nabídky, což činí ceny nad 70–80 USD za barel neopodstatněnými. Nebýt však přetrvávajícího geopolitického rizika, ceny by pravděpodobně již klesly pod 60 USD za barel. Nejpravděpodobnějším scénářem je, že ropa zůstane v bočním trendu v rozmezí 61,50 až 66 USD za barel.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.