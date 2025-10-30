Ropa zlevňuje navzdory pozitivním signálům – trh zůstává opatrný

-
Ceny ropy Brent a WTI mírně klesly, i přes snížení tarifů mezi USA a Čínou.
Fed snížil úrokové sazby, což by mohlo podpořit ekonomickou aktivitu a poptávku po komoditách.
Zásoby ropy v USA nečekaně prudce klesly, trh však na data výrazně nereagoval.
Investoři vyčkávají na zasedání OPEC+, kde se očekává další zvýšení těžby.
Ceny ropy dnes mírně klesly, a to navzdory příznivému vývoji v obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Čínou i povzbudivým makroekonomickým datům z USA. Investoři totiž hodnotí potenciální obchodní příměří mezi Washingtonem a Pekingem spíše jako krátkodobé uklidnění napětí než zásadní změnu vztahů mezi dvěma největšími světovými ekonomikami. Snížení tarifů ze strany prezidenta Donalda Trumpa na čínské zboží z 57 % na 47 % v rámci roční dohody je spojeno s příslibem Číny obnovit nákupy americké sóji, pokračovat ve vývozu vzácných zemin a potírat nelegální obchod s fentanylem.
Podle analytika Tamáse Vargy ze společnosti PVM vnímají trhy tento krok spíše jako dočasné uklidnění situace než jako průlomové řešení, což částečně vysvětluje i negativní reakci ropných cen, které nereflektují pozitivní zprávy o stavu amerických zásob.
Vedle obchodního vývoje podpořilo globální ekonomický výhled také rozhodnutí amerického Fed o snížení úrokových sazeb, které sice bylo očekávané, ale může mít dlouhodobě podpůrný efekt na komoditní trhy citlivé na hospodářskou aktivitu. Podle hlavního ekonoma společnosti Rystad Energy Claudia Galimbertim se jedná o posun směrem k postupné reflaci a podpůrné politice, což je pozitivní pro trhy s ropou a další suroviny.
Zásoby ropy v USA v týdnu končícím 24. října klesly o výrazných 6,86 milionu barelů na 416 milionů barelů, přičemž analytici očekávali pokles jen o 211 tisíc barelů. Přes tento překvapivě silný pokles zásob se však cena ropy nadále drží pod tlakem.
Investoři také vyhlížejí nadcházející zasedání skupiny OPEC+ plánované na 2. listopadu, kde by mohlo být oznámeno další navýšení produkce o 137 000 barelů denně v prosinci, což může znovu zvýšit obavy z převisu nabídky.
Ropa Brent i WTI tak směřují k třetímu měsíčnímu poklesu v řadě, přičemž za říjen zaznamenávají více než 3% ztrátu, a to i přes pozitivní fundamenty. Převládající nálada na trhu zůstává obezřetná.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI se nadále pohybuje v úzkém bočním pásmu kolem 59,82 USD, přičemž klíčová Fibonacciho úroveň 38,2 % na hladině 60,10 USD působí jako rezistence. Po nedávném růstu se trh dostal do fáze konsolidace a aktuálně obchoduje pod klouzavými průměry EMA 50 (60,34 USD) i SMA 100 (60,87 USD), což potvrzuje ztrátu růstového momenta. Williams %R se nachází hluboko v přeprodané zóně na úrovni -99, což může naznačovat krátkodobou šanci na odraz. Momentum ale klesá, což potvrzuje oslabující nákupní sílu. Celkově se trh nachází ve fázi vybírání zisků po předchozím růstu, a pokud cena neprorazí zpět nad klouzavé průměry, hrozí další pokles k dalším Fibonacciho úrovním – zejména 50 % (59,32 USD) a 61,8 % (58,53 USD).
V případě proražení pod aktuální podpory by trh mohl zamířit až k 78,6 % retracementu na 57,42 USD. Naopak průraz nad 60,10 USD by mohl znamenat návrat k růstovému trendu s cílem u hladiny 61,07 USD (23,6 %) a výš.
Zdroj: xStation5
