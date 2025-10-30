Preview výsledků Apple: Zkazí Asie výsledkovou sezónu?

Po skončení čtvrtečního obchodování ve Spojených státech zveřejní společnost Apple své výsledky. Jako jeden z nesporných lídrů v oboru působí Apple stále jako nesmrtelný symbol technologické společnosti. Nicméně již několik čtvrtletí se zdá, že „jablko“ přestává investory lákat tak, jako dřív. Důvodem je souběh nepříznivých globálních jevů, v jejichž středu se společnost ocitla. Nadcházející výsledky budou bedlivě sledovány, s důrazem na výhled pro závěr roku a rok 2025.
Z finančního hlediska je situace společnosti stabilní, ale investoři očekávají něco navíc, co by ospravedlnilo P/E blížící se hodnotě 40.
Trh očekává:
-
Zisk na akcii (EPS): 1,76 USD
-
Tržby: 101 miliard USD
-
Čistý zisk: 26 miliard USD
Tyto hodnoty však nejsou v aktuálním prostředí to nejdůležitější. To ukazují i výsledky posledních dvou čtvrtletí, kdy Apple překonal očekávání v tržbách i zisku na akcii, přesto akcie reagovaly poklesem o několik procent.
Zásadní bude, jak si vede nový vlajkový produkt iPhone 17. Tržby z iPhonů by měly činit zhruba 50 miliard USD, přičemž trh očekává růst prodejů mezi 7–12 % (objem i hodnota). Laťka očekávání je vysoko, a zklamání v tomto klíčovém segmentu by mohlo vyvinout tlak na cenu akcií. Někteří analytici upozorňují, že čekací doby na nové produkty Apple jsou prakticky nulové, což může znamenat buď slabý zájem, nebo naopak zlepšení v dodavatelských řetězcích.
Růst se očekává také v segmentu služeb, který se stal extrémně důležitý pro firmu i akcionáře. Tržby ze služeb by měly činit cca 26 miliard USD, ale s marží přesahující 70 %, což je výrazně více než u hardwaru. Ukončení soudních sporů s Googlem a Epic Games a zvýšení ceny služby Apple TV dávají investorům důvod očekávat dvouciferný růst tohoto segmentu.
Největší (a zároveň nejtěžší) hrozbou, kterou je třeba pro Apple posoudit, je riziko plynoucí z asijských trhů, zejména Číny a Indie. Strategické přesunutí výroby do Asie sice přineslo vysoké marže, dnes se však geografická diverzifikace stává přítěží.
Čína tvoří významný podíl na celkových tržbách, ale je to stále obtížnější trh – Apple čelí konkurenci místních výrobců, regulačním omezením v oblasti služeb a dopadům celní války s USA, která by firmu mohla stát více než miliardu dolarů. Další riziko se rýsuje v Indii, kde USA rozšiřují obchodní restrikce, což může ohrozit marže, protože Apple sem nákladně přesunul část výroby, aby diverzifikoval čínské riziko.
Investoři budou od Applu očekávat především:
-
Naplnění očekávání ohledně růstu prodejů iPhonů a služeb
-
Strategii, jak čelit slabinám na asijských trzích, zejména uvedení Apple Intelligence v Číně do konce roku
-
Odhad dopadů celních válek a cykličnosti trhu s iPhony
-
Dílčí, ale stále důležitý bude postoj k projektům AR a VR – trh očekává jasnou strategii, jak monetizovat nositelnou elektroniku, nebo ukončit neefektivní iniciativy
AAPL.US (D1)
Zdroj: xStation5
