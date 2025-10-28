Royal Caribbean varuje před slabším ziskem – akcie padají o 8 %

-
Royal Caribbean zklamala trh výhledem zisku – Q4 EPS 2,74–2,79 USD vs. odhad 2,89 USD.
-
Celoroční výhled (15,58–15,63 USD) je rovněž pod konsenzem analytiků (15,68 USD).
-
Náklady rostou kvůli cenám paliva, údržbě a globálním rizikům.
-
Akcie v premarketu klesají o 8 %, navzdory solidnímu výsledku za Q3.
-
Royal Caribbean zklamala trh výhledem zisku – Q4 EPS 2,74–2,79 USD vs. odhad 2,89 USD.
-
Celoroční výhled (15,58–15,63 USD) je rovněž pod konsenzem analytiků (15,68 USD).
-
Náklady rostou kvůli cenám paliva, údržbě a globálním rizikům.
-
Akcie v premarketu klesají o 8 %, navzdory solidnímu výsledku za Q3.
Společnost Royal Caribbean zklamala investory výhledem na čtvrté čtvrtletí i celý fiskální rok 2025, přičemž ziskové prognózy zaostaly za očekáváním trhu, a to navzdory silnému výsledku ve třetím kvartále. Akcie firmy reagovaly prudkým poklesem a v premarketu odepsaly přibližně 8 %.
Pro čtvrté čtvrtletí očekává Royal Caribbean upravený zisk na akcii v rozmezí 2,74–2,79 USD, zatímco trh předpokládal průměrně 2,89 USD. Firma dále mírně zvýšila celoroční výhled zisku na 15,58–15,63 USD, ale ani tento rozsah nedosáhl na odhady analytiků, kteří očekávali 15,68 USD.
Důvodem zhoršeného výhledu jsou především rostoucí náklady – od vyšších cen paliv v důsledku geopolitického napětí, přes servisní odstávky (drydocks), až po náklady spojené s údržbou a dodávkami nových lodí. Společnost zároveň uvedla, že na marže v aktuálním kvartálu negativně působí počasí a neplánované prodloužení uzavření destinace Labadee na Haiti.
Třetí kvartál nicméně přinesl solidní výsledky – zisk 5,75 USD na akcii překonal očekávání (5,67 USD) a tržby ve výši 5,14 miliardy USD byly v souladu s predikcemi. Zklamáním ovšem byly provozní marže, které vzrostly pouze o 3,8 %, což je výrazný propad oproti 13,4 % ve stejném období loni a 11 % v předchozím kvartálu.
Graf RCL.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Nadcházející výsledky společnosti Meta: Přijme trh transformační posun směrem k AI pozitivně? 🔎
Eli Lilly investuje 1,2 miliardy USD v Portoriku pro rozšíření výroby v USA
Amazon oznamuje, že Anthropic využije více než 1 milion vlastních AI čipů
Nvidia se stala první firmou s tržní hodnotou 5 bilionů USD díky boomu v oblasti AI
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.