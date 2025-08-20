Rozdílné výsledky maloobchodního sektoru – Target a Lowe zveřejnily své výsledky

Před začátkem středeční seance na Wall Street zveřejnily dva američtí maloobchodní giganti, Target a Lowe, své čtvrtletní výsledky. Přestože působí ve stejném odvětví, obě společnosti vykazují zcela odlišné výsledky a vyhlídky, což je zajímavé zejména v kontextu stavu amerického spotřebitele.
Výsledky maloobchodního sektoru jsou významné nejen pro investory jednotlivých společností, ale mohou také poskytnout klíčové informace o stavu americké ekonomiky. To je zvláště důležité v kontextu zpřísňujícího se trhu práce a očekávání ohledně snižování sazeb ze strany FEDu.
TARGET (TGT.US)
Navzdory dobrým výsledkům za druhé čtvrtletí pokles tržeb amerického maloobchodního řetězce zklamal investory natolik, že akcie společnosti v premarketu klesly o 10 %. Po otevření trhu jsou nyní akcie nižší přibližně o 8 %.
Výsledky společnosti:
EPS: 2,05 USD, očekávání 2,03 USD
Tržby: 25,21 mld. USD oproti očekávání 24,93 mld. USD
Srovnatelné tržby meziročně klesly o 3,8 %, zatímco prodeje v kamenných prodejnách se snížily o 5,7 %
Prodeje v e-commerce vzrostly o 4,7 %, což je relativně málo ve srovnání s konkurencí
Hrubá marže společnosti klesla na 29 %, zatímco provozní marže se snížila na 5,2 %
Před rokem EPS činil 2,57 a tržby 25,45 mld. USD. Prodeje ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesly o 1 %
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
Zřejmým plusem pro „value“ investory jsou velmi nízké valuační ukazatele společnosti.
P/E je nyní něco málo přes 13, P/S je 0,5 a klesá. Vyplývá však z toho závěr, že pokud společnost nezlepší své výsledky, tato ocenění již nebudou nízká, ale budou odrážet novou realitu firmy.
Nový generální ředitel Michael Fiddelke tomu hodlá zabránit. Michael Fiddelke, provozní ředitel, který je ve společnosti Target již 20 let, nahradí dlouholetého CEO Briana Cornella 1. února 2026. Cornell převezme funkci předsedy představenstva. Přestože má Fiddelke bohaté zkušenosti, trh reagoval negativně. Ke změně na postu CEO dochází v obtížném období pro Target. Společnost zaznamenává již 11. čtvrtletí v řadě stagnující nebo klesající tržby, přičemž v prvním čtvrtletí 2025 se tržby snížily o 2,8 % a výhled pro celý rok zůstává v pásmu nízkého jednociferného poklesu. Příčinami jsou silná konkurence v maloobchodním sektoru, zpomalující spotřebitelské výdaje, dopady cel a kontroverze po odchodu Targetu z iniciativ diverzity, rovnosti a inkluze, což vedlo k bojkotu na sociálních sítích a k poklesu návštěvnosti obchodů.
S ohledem na propad ceny akcií po těchto oznámeních trh nevěří ujištěním společnosti o dočasné povaze jejích problémů.
LOWE (LOW.US)
Lowe, konkurent specializující se na sektor renovací domácností, si vedl mnohem lépe než Target. Společnost překonala téměř všechna očekávání a nabídla investorům vyhlídku dalšího růstu.
EPS: 4,33 USD oproti očekávání 4,23 USD
Tržby: 23,97 mld. USD – v souladu s očekáváním
Prodeje vzrostly o více než 1 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, ale pod očekáváním trhu ve výši 1,3 %
Online prodeje vzrostly o 6 %
Hrubá marže vzrostla na 33,8 %
Problémem může být 9% pokles čistých tržeb ve srovnání s loňským rokem
Mezi poslední úspěchy společnosti patří nedávná akvizice „Foundation Building Materials.“ Tento krok má posílit přítomnost společnosti na profesionálním trhu. FBM samo přináší pro Lowe 40 000 zákazníků. Úspěchy sklízí také zaměření na online prodeje. To je jeden z důvodů, proč se společnosti daří velmi dobře navzdory smíšeným výsledkům maloobchodního sektoru.
Společnost také zdůrazňuje klesající náklady na hypotéky, které by měly podpořit prodeje. Investoři jsou s rozhodnutími společnosti spokojeni, cena akcií tento měsíc vzrostla již o 16 %. Jen dnes, před otevřením trhu, jsou akcie výše téměř o 3 %. Další optimismus přináší dividenda na úrovni 4 %.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
V současnosti dva zástupci maloobchodního sektoru představují dva zásadně odlišné přístupy k investování. Target je typickou volbou pro „value“ investory, zatímco Lowe slibuje větší expanzi a růst.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
K dnešnímu dni trh jasně upřednostňuje přístup společnosti Lowe.
