Růst poptávky po ropě a plynu do roku 2050: IEA mění tón a varuje před selháním klimatických cílů

IEA nyní očekává růst poptávky po ropě a plynu až do roku 2050, což je v rozporu s klimatickými cíli.
Předpokládaný růst je založen na reálně přijatých politikách, nikoliv na politických slibech.
Spotřeba LNG výrazně vzroste, podporována rozvojem AI a datových center.
Hranice oteplení o 1,5 °C bude pravděpodobně překročena, pokud se neprosadí technologie na odstraňování uhlíku.
Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve své nové výroční zprávě World Energy Outlook 2025 výrazně revidovala svůj výhled do budoucna – očekává, že globální poptávka po ropě a zemním plynu může dále růst až do roku 2050, a to navzdory předchozím předpokladům o rychlé dekarbonizaci a přechodu k čistým energiím. Tento posun je důsledkem přehodnocení dosavadního vývoje a nedostatečného naplňování klimatických závazků ze strany jednotlivých států.
Poptávka roste navzdory klimatickým cílům
V rámci scénáře současných politik (tj. pouze reálně zavedených opatření, nikoliv klimatických ambicí) odhaduje IEA, že:
-
Poptávka po ropě vzroste do poloviny století na 113 milionů barelů denně, což je o cca 13 % více než v roce 2024.
-
Celková globální energetická poptávka vzroste do roku 2035 o 90 exajoulů, tedy o 15 % proti současnosti.
IEA přitom připouští, že většina klimatických plánů zůstává jen na papíře – řada zemí dosud nepředložila konkrétní cíle pro období 2031–2035, což znemožnilo vytvoření scénáře založeného na klimatických závazcích. Proto se letošní zpráva vyhýbá tzv. pledges scénáři, zaměřenému na dosažení uhlíkové neutrality.
Boom LNG a datových center
Zpráva upozorňuje na masivní investice do zkapalněného zemního plynu (LNG) – do roku 2030 má být uvedeno do provozu nových 300 miliard m³ vývozní kapacity, což představuje nárůst o 50 % oproti současnému stavu.
-
Spotřeba LNG má podle IEA vzrůst z 560 miliard m³ v roce 2024 na 880 mld. m³ v roce 2035 a až na 1 020 mld. m³ do roku 2050.
-
Tento růst bude poháněn především sektorem energetiky, který čelí rostoucí spotřebě způsobené datovými centry a rozvojem umělé inteligence (AI).
Zajímavostí je, že investice do datových center mohou v roce 2025 dosáhnout 580 miliard USD, čímž by překonaly i globální roční výdaje na těžbu ropy (540 miliard USD).
IEA: 1,5 °C bude pravděpodobně překročeno
Zpráva IEA také konstatuje, že svět se nevyhne překročení hranice oteplení o 1,5 °C, stanovené jako klíčový cíl pařížské klimatické dohody. Tuto hranici se podaří dočasně snížit pouze ve scénáři s nulovými emisemi – a to za podmínky masivního nasazení technologií na odstraňování CO₂ z atmosféry, které zatím nejsou plošně zavedeny.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se aktuálně obchoduje kolem 64,45 USD a testuje support v podobě klouzavého průměru EMA 50 (64,45 USD), dalším supportem v případě průrazu je SMA 100 (64,01 USD). Pokud by se cena stabilizovala nad EMA 50 (64,45 USD) je možné, že by mohlo dojít k obratu trendu a k otestování rezistence v podobě 50% Fibonacciho retracementu (64,99 USD). %R dosahuje hodnoty -96, tedy extrémní přeprodanosti, což může způsobit krátkodobý odraz vzhůru.
Zdroj: xStation5
