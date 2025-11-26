RWE a Apollo uzavřely dohodu o financování německé energetické sítě

-
RWE a Apollo vytvořily společný podnik s cílem financovat modernizaci německé přenosové sítě.
-
Apollo poskytne 3,2 miliardy EUR, které budou využity na rozvoj sítě přes podíl v Amprionu.
-
Projekt podpoří energetickou transformaci a rozvoj obnovitelných zdrojů v Německu.
-
Společnost RWE, jeden z největších německých dodavatelů energie, oznámila spolu s americkým investičním fondem Apollo Global Management, že úspěšně dokončily transakci společného podniku (joint venture), jehož cílem je podpořit modernizaci a rozvoj přenosové elektrické sítě v Německu.
V rámci dohody poskytne Apollo do společného podniku financování ve výši 3,2 miliardy eur (cca 3,7 miliardy USD). Tento podnik bude držet 25,1% podíl RWE ve společnosti Amprion, což je jeden ze čtyř hlavních provozovatelů přenosových sítí v zemi.
RWE si i nadále ponechá provozní kontrolu nad společným podnikem a bude zajišťovat správu podílu v Amprionu. Jak firma uvedla, bude tuto investici konsolidovat do svých finančních výkazů, což značí důležitost strategického vlivu nad rozvojem infrastruktury.
Důvodem pro tuto iniciativu je potřeba masivních investic do přenosové sítě, která musí zvládnout rostoucí objem obnovitelné energie a zároveň podporovat odklon od fosilních paliv. Spolupráce se silným finančním partnerem umožní RWE posílit infrastrukturu bez nutnosti plného samofinancování.
Graf RWE.DE (D1)
Akcie energetické společnosti RWE po výrazném růstovém trendu z posledních týdnů mírně korigují a aktuálně se obchodují na úrovni 43,29 EUR. Cena se však stále udržuje výrazně nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 na 41,57 EUR a SMA 100 na 38,46 EUR, což potvrzuje nadále pozitivní střednědobý trend. RSI se pohybuje na hodnotě 54,7, tedy v neutrální zóně, což signalizuje, že trh má ještě prostor k růstu bez známek překoupení. Současný pokles tak může být pouze technickou korekcí po silném růstu. Dokud se cena udrží nad EMA 50, zůstává býčí scénář zachován.
Zdroj: xStation5
