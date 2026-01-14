RWE a KKR spojí síly na britských větrných projektech za 15 miliard dolarů

-
RWE prodala 50% podíl v britských offshore projektech Norfolk Vanguard East a West společnosti KKR.
-
Projekty si vyžádají více než 15 miliard USD, do provozu mají vstoupit v letech 2029–2030.
-
Výkon 3,1 GW pokryje spotřebu cca 3 milionů domácností ve Velké Británii.
-
Akcie RWE vzrostly o 3,5 % na nejvyšší hodnotu za 15 let.
-
Německá energetická společnost RWE oznámila uzavření dohody s investiční skupinou KKR o prodeji 50% podílu ve dvou rozsáhlých offshore větrných projektech Norfolk Vanguard East a West, které budou realizovány u britského pobřeží. Společný podnik vzniká po úspěchu RWE v klíčové britské aukci obnovitelných zdrojů.
Podmínky transakce nebyly oficiálně zveřejněny, ale podle informací agentury Reuters činí hodnota prodaného podílu přibližně 1,8 miliardy USD. Celkově si tyto dva projekty vyžádají více než 15 miliard USD investičních a stavebních nákladů, přičemž do plného provozu mají být uvedeny v letech 2029 a 2030.
V rámci tzv. "farm-down" modelu se obě společnosti zavázaly k společnému vývoji, výstavbě a provozu větrných elektráren, což umožní sdílení nákladů i rizik při realizaci těchto rozsáhlých projektů. Větrné farmy o výkonu 3,1 GW budou schopny zásobovat elektřinou až tři miliony domácností ve Spojeném království.
Zástupce KKR označil tuto investici za výraz důvěry ve strategický význam britské energetické transformace, přičemž KKR již od roku 2011 alokovala přes 31 miliard dolarů do projektů zaměřených na obnovitelné zdroje, včetně nedávné investice do německého developera Encavis.
Pozitivní zpráva se okamžitě promítla na akciích RWE, které vystoupaly o 3,5 % a dosáhly nejvyšší úrovně za posledních téměř 15 let. Společnost tak navazuje na předchozí prodej 49% podílu ve dvou větrných parcích v Dánsku a Německu norskému státnímu investičnímu fondu za 1,4 miliardy EUR.
Graf RWE.DE (D1)
Akcie společnosti RWE se nacházejí ve výrazně býčím trendu, přičemž aktuálně dosáhly ceny 48,99 EUR, což představuje nejvyšší hodnotu za posledních 15 let. Cena akcií se drží výrazně nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 (44,44 EUR) a SMA 100 (41,16 EUR), což podtrhuje sílu aktuálního růstového trendu. RSI dosahuje hodnoty 72,6, tedy vstoupil do překoupeného pásma, což může signalizovat možnost krátkodobé konsolidace nebo mírné korekce.
Technicky vzato má akcie nyní prostor pro další růst, ovšem vzhledem k rychlosti pohybu a překoupenému RSI by mohlo dojít ke krátkodobému zpomalení nebo návratu k průměrným hodnotám. Nejbližší technická podpora se nachází v oblasti 44,50–45,00 EUR, kde zároveň leží EMA 50. Tato zóna bude důležitá pro udržení pozitivního vývoje v případě korekce.
Zdroj: xStation5
