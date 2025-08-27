RWE trvá na hodnotě amerického offshore projektu i přes politické tlaky

Šéf společnosti RWE, druhého největšího světového developera offshore větrné energie, odmítl potřebu odepsat hodnotu svého projektu Community Offshore Wind ve Spojených státech. Ten je momentálně pozastaven, ale žádné stavební práce dosud nezačaly a investiční rozhodnutí ještě nebylo přijato.
Projekt o výkonu 3 GW, v němž má RWE podíl 73 % a britská National Grid 27 %, má podle vyjádření CEO Markuse Krebbera účetní hodnotu přibližně 800 milionů eur (937 milionů USD). I přesto, že americká vláda pod vedením Donalda Trumpa výrazně zkomplikovala rozvoj offshore větrných elektráren, RWE zatím žádnou ztrátu neuznává.
O víkendu přitom úřady USA nařídily konkurenčnímu Orstedu, největšímu světovému hráči v tomto sektoru, aby zastavil výstavbu svého offshore parku poblíž Rhode Islandu.
Krebber upozornil, že v případě pokračujících politických zásahů by se otázka mohla přesunout na úroveň soudních sporů, neboť již byly uhrazeny platby za pronájem mořského dna. „Nemůže to fungovat tak, že federální vláda nejdřív vybírá poplatky za povolení stavět, a pak náhle řekne: ‚Už to nepovolíme‘,“ prohlásil.
Zároveň vyloučil zájem o projekty v Japonsku, od kterých se aktuálně odvrací Mitsubishi, a naznačil, že RWE se v současnosti nezaměřuje na expanzi do nejistých teritorií.
Tento vývoj ukazuje, jak politická rizika ve Spojených státech mohou zásadně ovlivnit směřování investic do obnovitelných zdrojů – a to i u firem se silnou globální pozicí jako je RWE.
Graf RWE.DE (D1)
Akcie společnosti RWE se aktuálně obchodují na ceně 35,05 EUR, přičemž se nachází těsně pod 50denním klouzavým průměrem EMA (35,44 EUR) a zároveň se opírají o 100denní SMA (34,59 EUR). Tato situace poukazuje na moment vyčkávání, kdy se trh rozhoduje, zda dojde k odrazu vzhůru, nebo k potvrzení korekčního trendu. RSI dosahuje hodnoty 45,5, což značí mírně negativní momentum bez známek přeprodanosti, avšak stále pod neutrální úrovní 50. MACD se pohybuje pod signální linií a zůstává v záporných hodnotách, což potvrzuje oslabující trend a nedostatek nákupního zájmu.
Z technického pohledu je klíčové sledovat, zda se cena udrží nad hranicí 34,60 EUR, kterou reprezentuje SMA 100. Proražení této úrovně směrem dolů by mohlo otevřít prostor k dalšímu poklesu. Naopak návrat nad EMA 50 by byl prvním pozitivním signálem a mohl by naznačit obrat směrem k úrovním kolem 36,20 EUR, kde se nachází nedávná lokální rezistence.
Zdroj: xStation5
