Ryanair končí s věrnostním členstvím

Ryanair po 8 měsících končí s programem Prime. Namísto dodatečného zisku z předplatného skončil nízkonákladový dopravce v minusu a vrací se ke své tradiční strategii zaměření na levné základní lety bez extra benefitů.
Drahý experiment s předplatným Prime
Ryanair Prime byl roční program za 79 eur. Nabízel levnější letenky, cestovní pojištění a zdarma rezervaci sedadel až na 12 letů. Celkem se přihlásilo více než 55 tisíc zákazníků, kteří zaplatili zhruba 4,4 milionu eur na předplatném. Členové však zároveň využili slevy na letenky v objemu okolo 6 milionů eur. Firma tak na testu programu čistě prodělávala.
Marketingový ředitel Dara Brady k tomu uvedl, že celý test stál více peněz, než kolik vydělal. Při spuštění Ryanair mluvil o tom, že Prime omezí na 250 tisíc členů na principu kdo dřív přijde, ten dřív bere. Realita zájmu tak zůstala výrazně pod původními ambicemi.
O’Leary: program byl podceněný cenou
Šéf Ryanairu Michael O’Leary dříve přiznal, že byl k myšlence předplatného dlouho skeptický. Nakonec čekal, že Prime přinese asi 2,5 milionu eur z členských poplatků. V květnu ale s odstupem řekl, že podle něj firma hlavně nastavila příliš nízkou cenu. Podle jeho slov by bývalo dávalo větší smysl účtovat spíše kolem 99 eur ročně. Program Prime navíc představoval odklon od tradičního modelu Ryanairu založeného na co nejnižší základní ceně a placení prakticky za všechny doplňkové služby.
Co bude dál a jak je na tom konkurence
Ryanair uvedl, že stávající členové si mohou užít výhody Prime až do konce svého ročního období. Nové registrace ale od pátku už nepřijímá.
Konkurence přitom v segmentu předplatného pokračuje. Wizz Air nabízí roční členství All You Can Fly za 499 eur a nedávno uvolnil další kapacitu pro nové předplatitele. Zatímco Ryanair svůj experiment s levnějším předplatným ukončil, Wizz sází na dražší produkt, který má cílit na velmi časté cestující.
