Ryanair odmítá Wi-Fi od Starlinku kvůli nákladům na palivo a krátkým letům

Nízkonákladový letecký dopravce Ryanair se rozhodl nevyužít satelitní internetovou službu Starlink, kterou provozuje společnost Elona Muska – SpaceX. Důvodem je zvýšená spotřeba paliva kvůli aerodynamickému odporu a nízký přínos pro krátké lety, které Ryanair obsluhuje.
Šéf Ryanairu Michael O’Leary uvedl, že instalace antény na trup letadla přináší zhruba 2% penalizaci ve spotřebě paliva, což je pro aerolinii zaměřenou na efektivitu nepřijatelné. „Nechceme Wi-Fi na palubě, protože na letech s průměrnou délkou jedné hodiny za to naši cestující nebudou ochotni platit,“ vysvětlil O’Leary v rozhovoru pro Reuters.
Tento krok kontrastuje s nedávným oznámením Lufthansy, která uzavřela dohodu se Starlinkem o instalaci vysokorychlostního internetu na svá letadla. Stejný poskytovatel byl v minulém roce zvolen také skandinávskou společností SAS, která uvedla, že aerodynamický odpor systému Starlink je nižší než u konkurenčních řešení.
Ryanair se však dlouhodobě profiluje jako dopravce s důrazem na minimální provozní náklady a rychlou obrátkovost letadel, a zavedení palubního internetu tak není v souladu s jeho obchodním modelem.
Graf RYAAY.US (D1)
Akcie společnosti Ryanair v posledních dnech oslabily a aktuálně se obchodují na úrovni 67,98 USD, kde testují klíčovou podporu v podobě klouzavého průměru EMA 50 (68,14 USD). Cena se dostala pod drobný tlak po sérii klesajících svíček, avšak oblast mezi 67,50–68,50 USD může sloužit jako důležitá zóna obratu. RSI klesl na 46,8, což značí slábnoucí momentum, ale zatím se nedostává do přeprodaného pásma.
Technicky se trh nachází v rozhodujícím bodě. Pokud se cena udrží nad EMA 50 a odrazí se vzhůru, mohl by to být signál k pokračování střednědobého růstového trendu. Naopak průraz pod tuto úroveň by otevřel cestu k další podpoře na úrovni SMA 100 (64,03 USD), kde by se cena mohla stabilizovat.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.