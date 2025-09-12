Sabadell odmítá nepřátelskou nabídku BBVA: představenstvo varuje před podhodnocením a riziky

Představenstvo španělské banky Banco Sabadell jednomyslně doporučilo akcionářům, aby odmítli nepřátelskou nabídku na převzetí ze strany banky BBVA, která oficiálně spustila nabídku v hodnotě 15,3 miliardy eur v pondělí. Tato nabídka má za cíl vytvořit druhou největší banku ve Španělsku s domácími aktivy v hodnotě okolo 1 bilionu eur.
Sabadell ve svém prohlášení uvedl, že nabídka „významně podhodnocuje hodnotu společnosti“. Generální ředitel Sabadellu César González-Bueno upozornil, že podle tradičních metod ocenění je nabídka o až 40 % nižší, než by odpovídalo férové hodnotě, a představenstvo nestanovilo žádnou minimální cenu, při které by nabídku podpořilo.
Zatímco někteří analytici očekávají, že BBVA bude nucena nabídku navýšit, banka opakovaně uvedla, že nemá v úmyslu ji měnit. BBVA má právně možnost nabídku upravit do 10 pracovních dnů před koncem lhůty pro přijetí, která vyprší 7. října. Výsledky nabídky by měly být známy 14. října.
Situaci komplikuje také odpor španělské vlády, která blokuje plnou fúzi na minimálně tři roky, čímž zpochybňuje realizovatelnost plánovaných úspor nákladů ve výši 900 milionů eur do roku 2029. Sabadell v této souvislosti varuje před rizikem výpadku příjmů, provozními nesoulady a nízkou jistotou ohledně uskutečnění fúze.
David Martinez, mexický investor a největší individuální akcionář Sabadellu (3,86 %), sice souhlasí s tím, že cena je nízká a nabídka by měla být odmítnuta, ale zároveň uvedl, že strategicky je transakce správná. Zdržel se proto podpory některých formulací stanoviska představenstva. Zároveň vyzval BBVA k přepracování nabídky tak, aby získala podporu alespoň 50 % akcionářů Sabadellu.
Pokud by BBVA nezískala podporu alespoň 50 %, ale překročila hranici 30 %, musela by podle španělské legislativy podat novou nabídku v hotovosti, a to za spravedlivou cenu. To by pravděpodobně vedlo k navýšení kapitálu a emisí nových akcií BBVA.
Graf SAB.ES (D1)
Akcie banky Sabadell se aktuálně obchodují na ceně 3,33 EUR, přičemž zůstávají pevně v růstovém trendu. Cena se drží nad klíčovými klouzavými průměry – EMA 50 na 3,18 EUR a SMA 100 na 2,96 EUR, což potvrzuje převahu kupců na trhu. RSI se nachází na hodnotě 58,4, tedy v neutrální zóně, což ukazuje, že akcie mají prostor pro další růst, aniž by byly překoupené.
Z technického pohledu se cena odrazila od krátkodobého supportu tvořeného EMA 50 a znovu zamířila k nedávným maximům. Pokud akcie prorazí nad lokální rezistenci kolem 3,35 EUR, může se otevřít prostor pro růst směrem k 3,50 EUR a výše. Naopak nejbližší silná podpora zůstává u hladiny 3,18 EUR, jejíž prolomení by mohlo vést k hlubší korekci k 2,96 EUR (SMA 100).
Zdroj: xStation5
