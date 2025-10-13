Salesforce představuje Agentforce 360 – novou generaci autonomní AI automatizace napříč svou platformou

-
Salesforce uvedl Agentforce 360, novou platformu autonomních AI agentů pro automatizaci procesů.
-
Řešení integruje AI napříč produkty Salesforce a využívá komunikační rozhraní Slack i hlasové nástroje.
-
Úspěch bude záviset na míře adopce, integraci s firemními systémy a schopnosti řídit rizika a důvěru.
-
Společnost Salesforce 13. října 2025 uvedla na trh nový produkt Agentforce 360, který rozšiřuje schopnosti umělé inteligence napříč všemi jejími cloudovými službami. Cílem je umožnit zákazníkům automatizovat rutinní i komplexní procesy prostřednictvím autonomních AI agentů, čímž Salesforce vstupuje do éry tzv. „agentické AI“.
Co je Agentforce 360
Agentforce 360 vychází z původní platformy Agentforce, ale jde o její významné rozšíření. AI agenti jsou nyní integrováni napříč moduly Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud a Commerce Cloud, kde mohou samostatně provádět akce – například kvalifikovat obchodní příležitosti, odpovídat zákazníkům nebo řídit marketingové kampaně.
Důležitou roli hrají také komunikační nástroje Slack a hlasové rozhraní, které umožňují uživatelům přirozenou interakci s AI agenty. Salesforce tak usiluje o to, aby práce s AI byla intuitivní a efektivní.
Proč je to důležité
Firmy napříč trhem se posouvají od „asistivní AI“, která pomáhá uživateli rozhodovat, k „agentické AI“, která umí samostatně jednat. Salesforce chce být mezi lídry tohoto přechodu.
Slack, který Salesforce koupil v roce 2021, se nyní stává klíčovým rozhraním pro interakci s AI agenty. Uživatelé mohou s agenty komunikovat prostřednictvím zpráv či hlasu, zatímco systém sám vykonává potřebné akce v pozadí.
Salesforce navíc rozšířil použití Agentforce i mimo komerční sektor – například pro veřejnou správu, kde může AI pomáhat při obsluze občanů, správě licencí nebo administrativě.
Rizika a výzvy
-
Adopce a návratnost investic: Firmy musí přesvědčit, že AI agenti přinesou měřitelnou hodnotu.
-
Řízení a kontrola: Autonomní agenti vyžadují přísné dohledové mechanismy kvůli bezpečnosti a souladu s předpisy.
-
Integrace: Pro skutečný přínos se musí agenti hladce napojit na stávající systémy a datové zdroje.
-
Konkurence: O podobná řešení usilují i další velcí hráči na poli AI a cloudových služeb.
-
Důvěra: Čím více autonomie AI získává, tím více pozornosti přitahuje otázka odpovědnosti a transparentnosti.
Výhled
Salesforce plánuje postupné zavádění Agentforce 360 do všech svých produktů během roku 2026. Klíčové bude sledovat první reference od zákazníků a způsob, jakým firma zajistí rovnováhu mezi efektivitou a kontrolou.
