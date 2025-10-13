Akcie Protagonist Therapeutics rostou o téměř 30 % díky spekulacím o převzetí a pozitivním klinickým datům

-
Akcie společnosti Protagonist Therapeutics Inc. (NASDAQ: PTGX) prudce vzrostly téměř o 30 % poté, co média informovala, že Johnson & Johnson jedná o jejím převzetí. Akcie dosáhly historického maxima okolo 73,34 USD a obchodování bylo kvůli extrémní volatilitě dočasně pozastaveno. Tento pohyb odráží rostoucí důvěru investorů v potenciál společnosti i její klinické výsledky.
Strategické partnerství s Johnson & Johnson se prohlubuje
Podle deníku The Wall Street Journal Johnson & Johnson zvažuje plné převzetí Protagonist. Obě společnosti již spolupracují na vývoji léčiv zaměřených na receptory IL‑23 při léčbě zánětlivých onemocnění. Akvizice by rozšířila tuto spolupráci a umožnila J&J plný přístup k slibným aktivům v portfoliu Protagonist.
Klinický úspěch zvyšuje zájem trhu
Dalším impulzem pro růst akcií bylo oznámení pozitivních výsledků fáze 2b pro přípravek Icotrokinra, orální léčivo určené k léčbě ulcerózní kolitidy. Data ukázala příznivou účinnost a bezpečnostní profil, což posiluje konkurenční postavení tohoto kandidáta na trhu a zvyšuje jeho akviziční atraktivitu.
Reakce analytiků a tržní výkonnost
Reakce analytiků na sebe nenechala dlouho čekat. BMO Capital zvýšila cílovou cenu akcií z 72 USD na 112 USD, přičemž poukázala na podcenění hodnoty společnosti a jejího výzkumu.
Ještě před tímto prudkým růstem si akcie připsaly přes 60 % zisku za posledních šest měsíců, čímž se zařadily mezi nejvýkonnější biotechnologické tituly roku.
Rizika přetrvávají i přes optimismus
I přes silný růst je třeba brát v úvahu několik rizik. Jednání o akvizici zatím nebyla oficiálně potvrzena a konečné podmínky transakce nejsou známy. Biotechnologický sektor navíc zůstává vysoce volatilní. Negativní výsledek klinického hodnocení nebo neúspěch v dokončení dohody může vyvolat výraznou korekci.
Někteří analytici varují, že současná cena akcií již reflektuje nejoptimističtější scénář. Jakékoli zklamání by proto mohlo mít výrazný dopad na sentiment trhu.
