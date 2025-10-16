Salesforce roste díky výhledu na tržby přes 60 miliard USD – obavy z útlumu poptávky slábnou

-
Salesforce očekává tržby přes 60 miliard USD v roce 2030, bez započtení akvizice Informatica.
-
Firma spustila 7miliardový zpětný odkup akcií a investuje 15 miliard USD do rozvoje AI v San Franciscu.
-
Partnerství s OpenAI a Anthropic posilují její pozici v oblasti umělé inteligence.
-
Analytici očekávají obrat v příběhu firmy směrem k udržitelnému růstu a vyšší ziskovosti.
-
Akcie společnosti Salesforce poskočily o více než 6 % v premarketu, poté co firma představila ambiciózní výhled tržeb přes 60 miliard USD v roce 2030, čímž zmírnila obavy investorů z útlumu poptávky v důsledku rozmachu AI nástrojů.
Společnost vedená Marcem Benioffem letos zaznamenala první pokles tržeb za poslední tři roky, což vyvolalo obavy, že podniky omezují investice do tradičního CRM softwaru ve prospěch umělé inteligence. Akcie firmy tak do října 2025 ztratily přes 25 % hodnoty. Nový výhled však tyto obavy zmírňuje – a to bez započtení plánované akvizice společnosti Informatica za 8 miliard USD, která by měla být dokončena v první polovině příštího roku.
AI, akvizice a zpětný odkup akcií
Integrací nástrojů Informatica pro správu dat chce Salesforce posílit své cloudové AI služby. Firma navíc oznámila zpětný odkup akcií ve výši 7 miliard USD během následujících šesti měsíců. Analytici J.P. Morgan tento krok vnímají jako důkaz důvěry v odolnost volného cash flow a očekávané opětovné zrychlení růstu rezervací a následně i tržeb.
Kromě toho Salesforce rozšířil partnerství s OpenAI a Anthropic, jejichž pokročilé AI modely budou integrovány do platformy Agentforce 360, která je nyní dostupná globálně. Společnost také oznámila investici 15 miliard USD do San Francisca během příštích pěti let, zaměřenou na urychlení adopce AI.
Cesta k maržím velkých hráčů
Analytici z Jefferies upozorňují, že díky stabilnímu růstu provozních marží by se Salesforce mohl ke konci dekády dostat na úroveň největších technologických firem. Celkově nový výhled posouvá vnímání firmy směrem k udržitelnému dvoucifernému růstu, což by mohlo změnit dosavadní skeptický sentiment na trhu.
Graf CRM.US (D1)
Zdroj: xStation5
