Salesforce zklamalo investory: Slabý výhled tržeb naznačuje pomalejší návratnost investic do AI

Akcie společnosti Salesforce oslabily o téměř 7 % ještě před zahájením čtvrtečního obchodování poté, co firma zveřejnila slabý výhled tržeb na třetí čtvrtletí, který investory znepokojil a naznačil opožděné přínosy z investic do umělé inteligence (AI).
Přestože Salesforce agresivně implementuje AI napříč svými cloudovými službami, včetně platformy Agentforce, která byla komerčně spuštěna koncem roku 2024, ekonomická nejistota nutí zákazníky omezovat výdaje, což snižuje očekávané přínosy.
Společnost očekává tržby ve třetím kvartálu v rozmezí 10,24 až 10,29 miliardy USD, přičemž střed této prognózy je pod tržním konsenzem (10,29 mld. USD dle dat LSEG). To bylo investory vnímáno jako varovný signál, že růst ještě nenabral obrátky, jak upozorňují analytici z J.P. Morgan.
Ani oznámení o navýšení programu zpětného odkupu akcií o 20 miliard USD nedokázalo investory uklidnit. Akcie CRM jsou od začátku roku nižší o přibližně 24 % a firma se po dlouhé době opět vrací k akvizicím, aby posílila své portfolio a ziskovost. V květnu například koupila platformu pro správu dat Informatica za 8 miliard USD.
Z pohledu ocenění se akcie obchodují s násobkem P/E 20,98 na základě 12měsíčních forwardových odhadů, což je výrazně méně než Microsoft (31,26) a Oracle (30,84). Tento relativně nízký násobek může být podle některých analytiků příležitostí pro růst, zvlášť když firma překonala očekávání ve druhém čtvrtletí a její hodnota je vůči konkurenci výrazně diskontována.
Závěrem lze říci, že Salesforce čelí tlaku trhu na rychlou monetizaci AI investic, ale zároveň i makroekonomickému prostředí, které brzdí poptávku. Investoři nyní vyčkávají, zda se investice do AI v nadcházejících kvartálech skutečně projeví v růstu tržeb a marží.
Graf CRM.US (D1)
Akcie společnosti Salesforce se po výrazném propadu v první polovině roku 2025 dostaly do fáze technické konsolidace a aktuálně se obchodují za 256,40 USD. Pozitivní technický signál představuje průraz nad klouzavý průměr EMA 50 (254,92 USD), což může indikovat snahu trhu o obrat trendu. Krátkodobým cílem je nyní SMA 100 (262,57 USD), která tvoří první výraznější rezistenci.
Zdroj: xStation5
