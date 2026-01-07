Samsung Electronics na vlně optimismu – investoři sází na rekordní zisky a pokračování růstové rally

-
Samsung Electronics zhodnotil od roku 2025 o 350 miliard USD a očekává se další růst díky AI a paměťovému boomu.
Firma může dosáhnout rekordního zisku 60 miliard USD v roce 2026, s výraznou podporou poptávky po HBM čipech.
Očekávaný kontrakt s Nvidií a nedostatek paměťových čipů táhnou ceny vzhůru.
Valuace zůstává atraktivní navzdory růstu, ale trh je citlivý na jakékoliv zklamání ve výsledcích.
Akcie Samsung Electronics od začátku roku 2025 přidaly na tržní hodnotě ohromujících 350 miliard dolarů, a podle analytiků tento růst ještě není u konce. Díky obnovenému zájmu o paměťové čipy, prudkému nárůstu poptávky po umělé inteligenci (AI) a očekávaným rekordním ziskům se trh shoduje, že „Samsung je zpět“.
Dnes akcie společnosti posílily až o 4 %, když CEO Nvidie Jensen Huang během prezentace zdůraznil existenci "zcela neobslouženého trhu" pro AI datové úložiště. Tento komentář podpořil očekávání investorů, že Samsung uzavře klíčový kontrakt na dodávku nejnovější generace HBM pamětí právě s Nvidií. Již ve čtvrtek firma zveřejní předběžné výsledky hospodaření, od kterých se očekává, že čtvrtletní zisk se více než zdvojnásobí.
Samsung výrazně zaostával za menším rivalem SK Hynix v předchozích třech letech, ale rok 2026 má být rokem obratu. Analytici oslovení agenturou Bloomberg předpovídají, že společnost v roce 2026 dosáhne rekordního zisku kolem 60 miliard USD, čímž se přiblíží úrovni TSMC. Přesto je tržní kapitalizace Samsungu (560 mld. USD) stále méně než poloviční oproti tchajwanskému rivalovi.
Co žene růst Samsungu:
AI boom a HBM paměti: Očekávaný kontrakt s Nvidií a vysoká poptávka po HBM čipech způsobila útlum produkce běžných DRAM, což vyhnalo jejich ceny vzhůru.
Cenový růst a nedostatek kapacit: Podle Citigroup nastane v roce 2026 vážný nedostatek komoditních pamětí, přičemž růst cen bude dále zrychlovat.
Nové produkty a CES prezentace: Samsung získal pozornost také představením nových produktů s AI funkcemi – např. nové televizory či spotřební elektroniku.
Valuační atraktivita: I přes více než dvojnásobný růst ceny akcií v roce 2025 se forwardové P/E snížilo na 10×, což je výrazné zlepšení oproti více než 25násobku v roce 2023.
Přesto někteří odborníci varují před přílišným optimismem. Podle CEO společnosti Fibonacci Asset Management jsou sice fundamenty příznivé, ale očekávání trhu mohou být až příliš vysoká. Výrazné zklamání v nadcházejících výsledcích by mohlo vést ke korekci.
Graf SMSN.UK (D1)
Akcie společnosti Samsung Electronics pokračují v prudkém růstu a aktuálně dosáhly nového maxima na úrovni 2 422 GBP. Tento pohyb navazuje na silný býčí trend, který začal v závěru roku 2025, a od té doby akcie vykazují akcelerující tempo růstu. Cena se drží výrazně nad klouzavými průměry – krátkodobým EMA 50 (1 852,62 GBP) i dlouhodobým SMA 100 (1 640,91 GBP), což potvrzuje extrémně silné technické momentum. RSI se aktuálně nachází na hodnotě 79,1, tedy v pásmu překoupenosti, což varuje před možností krátkodobé korekce nebo zpomalení růstu. Nicméně v silných trendech může RSI zůstávat v překoupené zóně delší dobu. Z technického hlediska jsou akcie v jasném „breakout“ režimu, kdy se obchodují v nezmapovaném teritoriu bez předchozích rezistencí. Klíčové bude sledovat, zda se růst udrží, nebo zda dojde ke krátkodobému výběru zisků.
Zdroj: xStation5
