Santander plánuje fond zaměřený na významné převody rizik.

Španělská banka Banco Santander SA připravuje nový investiční fond, který se zaměří na významné převody rizik (SRT – Significant Risk Transfer), čímž se snaží využít rostoucí zájem investorů o tento specifický segment trhu. Fond bude řízen Josephine Meertens, ředitelkou pro alternativní investice, která do banky přišla v roce 2025 z M&G Investments.
Projekt je zatím ve fázi příprav a Santander zvažuje možnost investovat i do vlastních SRT transakcí. Podle neveřejných zdrojů banka jedná se zájemci o alespoň osm transakcí, které by jí pomohly odlehčit bilanci.
Syntetické sekuritizace umožňují bankám přenášet úvěrové riziko na externí investory prostřednictvím kreditně navázaných dluhopisů. Nejčastěji se jedná o ochranu proti defaultu pro 5 až 15 % hodnoty úvěrových portfolií. Investory do těchto nástrojů bývají penzijní fondy, hedgové fondy nebo státní investiční fondy.
Hlavní přínosy pro banky:
-
Zlepšení kapitálové přiměřenosti.
-
Uvolnění kapitálu pro nové úvěry a růst.
-
Diverzifikace zdrojů financování.
Santander patří k nejaktivnějším hráčům na poli SRT v Evropě a v příštím roce plánuje přes tyto transakce a další nástroje snížit své rizikově vážené expozice o 40 až 45 miliard EUR.
Podle dat Bloomberg Intelligence by měl globální trh se syntetickými sekuritizacemi růst tempem 11 % ročně v následujících dvou letech. Kromě Santanderu připravují podobné transakce i další banky jako Banco BPM, Macquarie Capital, Deutsche Pfandbriefbank AG nebo UBS Group AG.
Tento krok Santanderu naznačuje, že banky se stále více orientují na sofistikované kapitálové nástroje, aby udržely krok s regulačními požadavky a zároveň měly prostor pro další expanzi. Pokud se plánovaný fond osvědčí, může se stát precedentem pro další evropské instituce, které hledají efektivní způsoby, jak pracovat s úvěrovým rizikem.
Graf SAN1.ES (D1)
Akcie Banco Santander se aktuálně obchodují na ceně 8,81 EUR, což představuje lokální vrchol v rámci pokračujícího růstového trendu. Cena se stabilně drží nad klouzavými průměry, přičemž 50denní exponenciální průměr (EMA) se nachází na 8,22 EUR a 100denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na 7,65 EUR. To potvrzuje silné býčí momentum na trhu. RSI se pohybuje na hodnotě 62,5, což značí zvýšený nákupní zájem, ale zatím se nenachází v překoupeném pásmu, takže existuje prostor pro další růst.
Zdroj: xStation5
