Sarepta Therapeutics čelí hlubokému propadu: selhání klinické studie otřásá důvěrou investorů

Akcie Sarepta klesly o 36 % po selhání studie na dva přípravky pro léčbu DMD.
Výsledky nebyly statisticky významné, což zvyšuje tlak na regulační orgány i důvěru trhu.
Firma již letos čelila krizi kvůli dočasnému stažení přípravku Elevidys po úmrtích pacientů.
I přes lepší než očekávané tržby zůstává výhled firmy velmi nejistý.
Akcie biotechnologické společnosti Sarepta Therapeutics se dnes před otevřením trhů propadly o 36 %, když firma oznámila, že její klíčová klinická studie pro dvě genově cílené terapie nezaznamenala statisticky významné výsledky. Tento vývoj dále prohloubil obavy o celkovou životaschopnost výzkumného portfolia firmy, zejména v oblasti léčby Duchennovy muskulární dystrofie (DMD).
Studie zahrnovala 225 pacientů ve věku 6–13 let a testovala látky casimersen a golodirsen, které patří do třídy PMO (fosforodiamidátové morfolino oligomery) a mají za cíl podpořit tvorbu funkčního dystrofinového proteinu. Přestože pacienti vykazovali určité zlepšení ve schopnosti vystoupat po schodech, výsledky nebyly statisticky významné.
To přichází jen několik měsíců poté, co byl hlavní genový přípravek společnosti Elevidys dočasně stažen z trhu kvůli úmrtím tří pacientů v důsledku akutního selhání jater. Od začátku roku akcie Sarepta ztratily přibližně 80 % své hodnoty, čímž firma čelí jedné z největších krizí ve své historii.
Podle analytiků z Baird selhání této studie „zvyšuje regulatorní i klinickou nejistotu“ v oblasti léčby DMD, protože kromě genové terapie nyní selhává i PMO platforma. RBC Capital Markets dodává, že „selhání není úplně překvapivé“, ale dále podkopává důvěru v základní obchodní model společnosti.
Sarepta se hájí tím, že pandemie COVID-19 narušila účast pacientů a sběr dat, což mohlo ovlivnit výsledky studie. Společnost plánuje jednat s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) o přeměně zrychlených schválení těchto léčiv na plnohodnotné registrace.
Paradoxně firma v pondělí zveřejnila tržby za 3. čtvrtletí ve výši 399,4 milionu USD, čímž překonala očekávání analytiků (338,7 milionu USD). Přesto pozitivní finanční výsledek nebyl schopen zmírnit negativní dopad selhání studie na tržní hodnotu společnosti.
Graf SRPT.US (D1)
Zdroj: xStation5
