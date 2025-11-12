SBB posiluje díky prodeji portfolia domovů pro seniory za 3,4 miliardy USD

-
SBB prodalo portfolio pečovatelských domů za 3,4 miliardy USD norské firmě PPI.
-
Akcie vzrostly až o 20 %, dluhopis z roku 2029 posílil na 81,1 centu za euro.
-
Výnos z transakce pomůže splatit dluhy a zlepšit úvěrové ukazatele.
-
Firma pokračuje ve strukturálních změnách a profiluje se více jako investiční skupina.
-
SBB prodalo portfolio pečovatelských domů za 3,4 miliardy USD norské firmě PPI.
-
Akcie vzrostly až o 20 %, dluhopis z roku 2029 posílil na 81,1 centu za euro.
-
Výnos z transakce pomůže splatit dluhy a zlepšit úvěrové ukazatele.
-
Firma pokračuje ve strukturálních změnách a profiluje se více jako investiční skupina.
Švédská realitní skupina Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB zaznamenala prudký růst akcií i dluhopisů poté, co oznámila prodej svého portfolia pečovatelských domů za 3,4 miliardy USD norské společnosti Public Property Invest AS (PPI). Tato firma je úzce propojena se samotnou SBB, která v ní drží menšinový podíl.
Akcie SBB vzrostly během středečního obchodování až o 20 %, v 10:30 dopoledne se obchodovaly s nárůstem o 10 %. Výrazně posílil i eurový dluhopis se splatností v roce 2029, který přidal 4 centy na euro a dostal se na 81,1 centu, což je nejvyšší úroveň od jeho emise v prosinci.
Transakce umožní SBB zlepšit své úvěrové ukazatele, protože výnosy budou použity na splacení bondů a drahého úvěru od fondu Castlelake LP. Pro firmu, která se v roce 2023 ocitla v centru švédské realitní krize, jde o důležitý krok směrem k finanční stabilizaci.
Generální ředitel Leiv Synnes pokračuje ve strategii rozdělení SBB na tři samostatné části – každá zaměřená na rezidenční, vzdělávací a sociální nemovitosti. Podle analytiků z Bloomberg Intelligence je tento krok dalším potvrzením změny charakteru skupiny: „SBB se čím dál více profiluje jako investiční holding, zatímco PPI nakupuje aktiva se slevou 8 % pod hrubou účetní hodnotou.“
Graf SBBB.SE (D1)
Akcie švédské realitní skupiny SBB reagovaly na oznámení prodeje portfolia pečovatelských domů prudkým cenovým pohybem. Cena akcií dnes otevřela na 5,25 SEK, postupně však cena klesla a aktuálně se obchoduje na úrovni 4,6280 SEK. Navzdory dnešnímu prudkému růstu se akcie opět propadly pod oba klouzavé průměry – EMA 50 (5,0664 SEK) i SMA 100 (5,1304 SEK) – což značí, že dlouhodobý trend zůstává negativní. RSI se pohybuje na hodnotě 40,7, tedy v blízkosti přeprodané oblasti, což naznačuje, že prodejní tlak slábne.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výprodej akcií Alibaba pokračuje kvůli obavám Bílého domu o národní bezpečnost📌
Shrnutí výsledkové sezóny v USA 🗽Co ukazují nejnovější data FactSet
US Open: US100 zahajuje pokus o odraz 🗽Akcie Micron poblíž historických maxim📈
Google předkládá nápravná opatření Evropské komisi poté, co mu byla uložena pokuta 2,95 miliardy eur za ad‑tech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.