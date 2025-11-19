Schneider Electric uzavřel kontrakty za 2,3 miliardy USD na datová centra v USA v době boomu AI

-
Schneider Electric uzavřel dohody za 2,3 miliardy USD se Switch a Digital Realty na dodávky pro datová centra v USA.
-
Zakázky zahrnují výkonné napájecí moduly, chlazení a záložní napájení pro hyperscale infrastrukturu.
-
Firma reaguje na očekávané ztrojnásobení poptávky po energetických řešeních pro AI do tří let.
-
Výzvami zůstávají realizace zakázek, maržová ochrana a regulační omezení v oblasti datové infrastruktury.
-
Společnost Schneider Electric oznámila nové kontrakty v hodnotě téměř 2,3 miliardy USD se dvěma americkými provozovateli datových center. Tyto dohody reflektují rychle rostoucí poptávku po výkonné infrastruktuře poháněné výpočetními nároky umělé inteligence.
Podrobnosti o dohodách a strategický význam
Firma uzavřela dohodu za 1,9 miliardy USD s firmou Switch, zaměřenou na dodávky napájecích modulů a chladicích systémů – jedná se o největší zakázku Schneideru na chlazení datových center v Severní Americe. Druhá dohoda s Digital Realty má hodnotu 373 milionů USD a týká se záložních zdrojů UPS a nízkonapěťových rozváděčů. Obě dohody budou realizovány v letech 2025 a 2026.
Datová centra v současnosti tvoří téměř čtvrtinu celkových tržeb společnosti a předpokládá se, že spotřeba energie v tomto odvětví se během tří let téměř ztrojnásobí.
Dopady na firmu a trh
Pro Schneider Electric znamenají tyto dohody strategický vstup do růstového segmentu infrastruktury pro AI. Uzavření kontraktů s předními hráči zajišťuje firmě pozici klíčového dodavatele v oblasti výstavby nových datových center s vysokými nároky na výkon a chlazení.
Na úrovni trhu to ukazuje, že cloudoví poskytovatelé spoléhají čím dál více na specializované technologické partnery, aby zvládli energeticky náročné AI aplikace. Pro investory může být Schneider atraktivní díky přímé expozici vůči tomuto trendu.
Rizika a výzvy
Úspěšné dodání těchto projektů bude záviset na přesném načasování, zvládnutí dodavatelských řetězců a řízení marží. Růst konkurence nebo zdražení komponentů by mohly stlačit ziskovost. Své mohou sehrát také vnější faktory jako energetická regulace nebo infrastrukturní omezení.
Výhled
Při efektivním zvládnutí zakázek má Schneider Electric šanci výrazně posílit svůj podíl na trhu s infrastrukturou pro AI. Klíčová bude schopnost řídit náklady, plnit zakázky včas a rozšiřovat objednávkové portfolio v segmentu datových center.
