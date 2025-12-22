Seatrium a Maersk urovnaly spor ohledně kontraktu na loď pro větrné elektrárny za 475 milionů USD

-
Singapurská loděnice Seatrium oznámila, že se dohodla s dánskou společností Maersk na urovnání sporu týkajícího se výstavby speciální lodě pro offshore větrnou energetiku, určené pro projekt u pobřeží New Yorku. Hodnota zakázky činí 475 milionů USD.
Maersk původně smlouvu vypověděl 10. října 2025, a to kvůli zpožděním ve výstavbě, aniž by tehdy bylo jasné, zda byly uhrazeny již provedené práce. Podle nově uzavřené dohody Maersk uhradí zbývajících 360 milionů USD, z čehož 250 milionů bude spláceno formou úvěrového mechanismu s úročením po dobu až 10 let. Splátky budou hrazeny z provozních výnosů samotné lodě.
Obě strany zároveň ukončí veškerá právní řízení, která kvůli sporu zahájily. Urovnání podle společného vyjádření reflektuje snahu vyhnout se nákladnému a zdlouhavému soudnímu řízení a hledání optimální cesty s ohledem na finanční dopady.
Seatrium dále uvedla, že projekt je k 22. prosinci dokončen z 99,8 %, čímž dává najevo, že loď je téměř připravena k nasazení.
Graf MAERSKA.DK (D1)
Akcie společnosti Maersk se aktuálně obchodují na ceně 14 600 DKK, tedy nedaleko od svého nedávného maxima. Akcie zaznamenaly silný růstový trend na konci listopadu, kdy prorazily nad oba klíčové klouzavé průměry – EMA 50 (13 420 DKK) a SMA 100 (13 223 DKK) – a tento průraz byl doprovázen silným býčím momentem. RSI se nachází na úrovni 64,8, tedy těsně pod překoupenou zónou, což značí vysoký zájem kupců, avšak zároveň potenciální prostor pro mírnou konsolidaci.
Krátkodobě lze pozorovat konsolidaci v pásmu 14 400–14 600 DKK, která může sloužit jako základna pro další růst, pokud bude překonána horní hranice. V opačném případě by se mohla cena vrátit k otestování EMA 50 jako první podpory.
Zdroj: xStation5
