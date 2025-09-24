Šéf Eli Lilly ostře kritizuje Británii: Nejhorší země v Evropě pro ceny léků

Výkonný ředitel farmaceutického giganta Eli Lilly, Dave Ricks, označil Velkou Británii za "pravděpodobně nejhorší zemi v Evropě" z hlediska cen léků, čímž vystupňoval tlak na britskou vládu, aby přehodnotila stávající podmínky pro farmaceutické firmy.
V rozhovoru pro Financial Times Ricks uvedl, že nízké ceny a restriktivní regulační prostředí ohrožují přístup britských pacientů k novým lékům a zároveň odrazuje investice do výzkumu a vývoje. Eli Lilly, stejně jako další nadnárodní firmy jako Merck a AstraZeneca, v posledních měsících pozastavily nebo omezily své aktivity v Británii právě kvůli tomuto prostředí.
Kritika se soustřeďuje především na tzv. VPAG systém (Voluntary Scheme for Branded Medicines Pricing and Access), který nutí farmaceutické společnosti vracet část příjmů z prodeje léků do státního zdravotního systému NHS formou slev či odvodů. Ricks tento mechanismus označil za „trestání úspěchu“, protože firmy platí více, když se jim na britském trhu daří.
V srpnu firma pozastavila dodávky svého populárního léku na hubnutí Mounjaro do Británie, a to před plánovaným navýšením ceny až o 170 %. Merck rovněž oznámil, že ukončí výzkumné aktivity v Londýně, zatímco AstraZeneca pozastavila plánovanou investici ve výši 200 milionů liber do výzkumného centra v Cambridge.
Jednání mezi vládou, NHS a farmaceutickým sektorem o podobě VPAG systému údajně uvízla na mrtvém bodě, ačkoliv britské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že nadále usiluje o to, aby byla Británie atraktivním cílem pro investice v oblasti life sciences.
Graf LLY.US (D1)
Akcie společnosti Eli Lilly se aktuálně obchodují na úrovni 746,72 USD, přičemž po výrazném růstu z konce července dochází ke krátkodobému zpomalení a konsolidaci poblíž klouzavých průměrů. EMA 50 (743,24 USD) a SMA 100 (753,01 USD) vytvářejí úzký cenový kanál, ve kterém se cena v posledních dnech pohybuje. RSI se drží na hodnotě 51,5, tedy uprostřed spektra bez známek překoupenosti či přeprodanosti.
Z technického pohledu se cena nachází na klíčové křižovatce – pokud se udrží nad EMA 50 a dojde k růstu nad úroveň 750–755 USD, může být zahájena nová růstová vlna. Naopak pokles pod 735 USD by znamenal návrat k nižším supportním úrovním kolem 710–720 USD.
Zdroj: xStation5
