Šéf UBS odmítá zmenšení banky navzdory tlaku regulátorů

Generální ředitel švýcarské banky UBS Sergio Ermotti v pátek prohlásil, že nemá v plánu snižovat velikost banky, a to i přes rostoucí tlak ze strany švýcarských regulátorů, kteří požadují posílení odolnosti bankovního systému po nouzovém převzetí Credit Suisse.
Na podnikatelské konferenci Ermotti uvedl, že doufá v nalezení „rozumného řešení“ v probíhajících jednáních s úřady v Bernu, ale odmítl myšlenku, že by zmenšení banky bylo vhodnou strategií. „Zmenšování banky není strategie,“ zdůraznil.
Regulační tlak po fúzi
UBS čelí po převzetí Credit Suisse zvýšenému dohledu, protože se nyní stala jedinou globální bankou ve Švýcarsku. Regulační návrhy, zveřejněné v červnu, požadují, aby UBS kapitalizovala své zahraniční dceřiné společnosti ze 100 % místo dosavadních 60 %. Cílem je ochránit švýcarskou ekonomiku v případě, že by se banka dostala do problémů.
Vzhledem k tomu, že bilanční suma UBS je přibližně dvojnásobkem švýcarského HDP, by nová pravidla mohla znamenat potřebu navýšit kapitál až o 24 miliard dolarů, což by podle analytiků omezilo schopnost banky vyplácet akcionáře a investovat do růstu.
UBS zvažuje možnosti, ale chce zůstat ve Švýcarsku
UBS již podle informací agentury Reuters z července zintenzivnila své krizové plánování, které zahrnovalo i možnost přesunu sídla banky do zahraničí. Ermotti ale následně prohlásil, že UBS zůstává oddaná Švýcarsku a neplánuje relokaci.
UBSG.CH (D1)
Akcie švýcarské bankovní skupiny UBS se nachází v silném býčím trendu, když se aktuálně obchodují na úrovni 32,06 CHF, tedy na dohled letošních maxim. Cena akcií se drží výrazně nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na hodnotě 30,52 CHF i SMA 100 na úrovni 28,04 CHF, což potvrzuje pokračující pozitivní momentum a převahu kupců. Průraz nad tyto hladiny, který nastal začátkem července, odstartoval rychlý růstový pohyb, který zatím neztrácí na síle.
Zdroj: xStation5
