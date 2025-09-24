Sempra prodává podíl za 10 miliard USD, zaměřuje se na regulované utility

Americká energetická společnost Sempra (NYSE: SRE) oznámila významnou strategickou transakci – prodá 45% podíl ve své infrastrukturní divizi Sempra Infrastructure Partners za 10 miliard USD v hotovosti. Kupcem je konsorcium vedené firmou KKR, které zahrnuje také kanadský důchodový fond CPP Investments. Po dokončení transakce bude mít konsorcium 65% podíl, zatímco Sempra si ponechá 25 % a Abú Dhabí Investment Authority (ADIA) zůstává s 10% podílem. Dohoda oznámená 23. září 2025 odráží snahu společnosti soustředit se na své hlavní regulované utility.
Ocenění a časový rámec transakce
Dohoda oceňuje infrastrukturní jednotku Sempra na 22,2 miliardy USD (kapitálová hodnota) a na 31,7 miliardy USD (podniková hodnota). Transakce má být uzavřena ve druhém až třetím čtvrtletí roku 2026, pod podmínkou regulačního schválení. Prodej velkého podílu umožní Sempře zefektivnit strukturu a zaměřit investice na regulované podnikání.
Recyklace kapitálu a posílení finančních ukazatelů
Generální ředitel Jeffrey Martin uvedl, že výnosy z transakce budou směřovat do utility v Kalifornii a Texasu. Společnost očekává od roku 2027 nárůst zisku o 0,20 USD na akcii. Získané prostředky pomohou snížit zadlužení, posílit kreditní ukazatele a eliminovat potřebu emise nových akcií. Výplata 10 miliard USD bude rozložena v čase – 47 % při uzavření obchodu, 41 % do konce roku 2027 a zbytek do roku 2033.
S prodejem podílu souvisí expanze LNG projektu
Sempra zároveň oznámila schválení expanze LNG terminálu Port Arthur v Texasu v hodnotě 14 miliard USD. Druhá fáze zahrnuje dvě nové zkapalňovací linky a zvýšení kapacity o 13 milionů tun ročně. Projekt financují investoři jako Blackstone, KKR a fondy Apollo. Tento krok umožňuje Sempře zůstat součástí trhu s vývozem energie bez nadměrného kapitálového rizika.
Rizika spojená s realizací a kontrolou
Navzdory pozitivnímu přijetí na trhu nese transakce určitá rizika. Regulační orgány mohou dohodu zdržet či upravit. Expanze LNG nese rizika spojená s náklady, zpožděním nebo složitostí výstavby. Sempra navíc ztrácí přímou kontrolu nad infrastrukturní jednotkou, což může zkomplikovat sladění strategických cílů mezi partnery.
Reakce trhu a strategický výhled
Po zveřejnění zprávy akcie Sempra vzrostly o více než 3 % v předobchodní fázi. Investoři ocenili finanční disciplínu a posun k regulovanému podnikání. Oddělení infrastrukturní divize by mělo snížit volatilitu výsledků a zlepšit přehlednost hospodaření. Firma se tak lépe připravuje na stabilní budoucnost v oblasti regulovaných utilit s výhledem na růst díky LNG.
