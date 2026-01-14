Shell a Exxon ruší prodej plynárenských aktiv v Británii společnosti Viaro Energy

-
Plánovaný prodej rozsáhlého portfolia zemního plynu v jižní části Severního moře mezi společnostmi Shell, ExxonMobil a britským producentem Viaro Energy byl zrušen, jak dnes oznámila společnost Shell. Důvodem jsou změněné tržní a komerční podmínky, které znemožnily naplnění klíčových požadavků pro uzavření transakce.
Obě strany se na prodeji dohodly v červenci 2024 a šlo o jednu z největších a nejdéle fungujících plynárenských infrastruktur na britském kontinentálním šelfu. I přesto, že obchod byl plně financován, jak potvrdil CEO Viaro Francesco Mazzagatti, došlo k vzájemné dohodě o jeho zrušení.
Podle původních plánů měl Shell přenechat 11 plynových polí, jedno průzkumné ložisko a pozemní terminál Bacton, přičemž by tím završil přehodnocení svého portfolia v oblasti Southern North Sea. Nyní ale Shell zůstává provozovatelem aktiv.
Pro společnost Viaro Energy, která aktuálně těží přibližně 25 000 barelů ropného ekvivalentu denně a má podíl v přibližně 60 nalezištích v Severním moři, měl být tento obchod strategickým posílením. Kromě rozšíření výrobní základny šlo i o významné infrastrukturní zajištění v podobě terminálu Bacton.
Zrušení transakce přichází v době, kdy se energetický sektor v Británii potýká s nejistotou ohledně dlouhodobé regulace, cenových tlaků a přechodu k nízkouhlíkovým technologiím, což může být jedním z důvodů, proč strany nakonec obchod neuskutečnily.
Graf SHEL.UK (D1)
Denní graf akcií Shell ukazuje na technicky klíčovou situaci, kdy cena testuje zónu klouzavých průměrů EMA 50 (27,28 GBP) a SMA 100 (27,35 GBP). Tyto hladiny představují významnou rezistenci, kterou se trhu zatím nepodařilo přesvědčivě prorazit. Po prudkém propadu z počátku ledna došlo k rychlému oživení a cena se nyní stabilizovala kolem úrovně 27,26 GBP. RSI se nachází na hodnotě 50,3, což značí neutrální pásmo, bez známek překoupenosti či přeprodanosti. Z pohledu struktury cenového vývoje může být aktuální růst stále součástí korekce v rámci předchozího klesajícího trendu. K potvrzení obratu směrem vzhůru by bylo třeba průrazné uzavření nad 27,40–27,60 GBP, čímž by cena překonala nejen klouzavé průměry, ale i nedávné swingové maximum. Naopak zamítnutí na této úrovni může vést k návratu k podpoře v oblasti 26,20–26,50 GBP, kde probíhala předchozí konsolidace.
Zdroj: xStation5
