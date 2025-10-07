Shell odepisuje 600 milionů USD po zrušení biofuel projektu v Rotterdamu, LNG a rafinérie naopak posilují

-
Shell zaúčtuje 600 mil. USD ztrátu za zrušený biofuel projekt v Rotterdamu, celkový dopad činí 1,4 mld. USD.
-
Produkce LNG ve 3Q poroste, očekává se až 7,4 milionu tun, vyšší než ve 2Q.
-
Rafinérská marže vzrostla na 11,6 USD/barel.
-
Chemická divize zůstává slabá, firma zvažuje prodeje aktiv, a z Brazílie přijde jednorázový zásah až 400 mil. USD.
-
Energetický gigant Shell oznámil, že ve třetím čtvrtletí zaúčtuje ztrátu ve výši 600 milionů USD v souvislosti se zrušením plánovaného biopalivového závodu v Rotterdamu. Celkové odpisy a rezervy spojené s tímto projektem tak dosahují již 1,4 miliardy USD. Výstavba zařízení s plánovanou kapacitou 820 000 tun biopaliv ročně byla pozastavena v roce 2023 a letos v září definitivně zrušena kvůli nízké konkurenceschopnosti projektu.
Rozhodnutí Shellu odráží širší trend mezi ropnými firmami, které v poslední době ustupují od ambiciózních plánů na expanzi v oblasti obnovitelných zdrojů. V únoru například BP oznámila prudké omezení investic do obnovitelných energií a Equinor revidoval své cíle v tomto sektoru směrem dolů.
Na druhé straně však Shell oznámil pozitivní vývoj v oblasti zkapalněného zemního plynu (LNG). Ve svém kvartálním přehledu uvedl, že očekává produkci LNG ve 3Q mezi 7,0–7,4 milionu tun, což je více než původní odhad (6,7–7,3 mil. t) i produkce ve 2. kvartálu (6,7 mil. t). Očekává se také výrazné zlepšení výsledků v oblasti obchodování s plynem, přestože firma detailní data o obchodování běžně nezveřejňuje kvůli konkurenčním důvodům.
Shell rovněž uvedl, že jeho rafinační marže vzrostla ve třetím čtvrtletí na 11,6 USD za barel, oproti 8,9 USD ve druhém čtvrtletí. Tento růst by měl pozitivně ovlivnit výsledky rafinérského segmentu.
Naopak chemická divize očekává ztrátu a společnost zvažuje prodej některých svých aktiv v této oblasti.
Dalším negativním bodem je očekávaný dopad 200 až 400 milionů USD kvůli snížení podílu produkce z brazilského ropného pole Tupi, které Shell přehodnotil na základě nových geologických dat. Firma však označila tento zásah za „běžnou praxi“.
Podle analytiků RBC Capital Markets je přesto celková aktualizace pozitivní, neboť ukazuje zlepšení provozních ukazatelů v hlavních segmentech (LNG a upstream), navzdory nepříznivým podmínkám na trhu.
Graf SHEL.US (D1)
Akcie společnosti Shell se právě odrazily silnou růstovou svíčkou od zóny klouzavých průměrů EMA 50 (72,01 USD) a SMA 100 (71,00 USD) a aktuálně testují lokální maximum na úrovni 74,14 USD.
Technické ukazatele zůstávají pozitivní:
-
RSI (58,3) se drží v býčí zóně, daleko od překoupených hodnot, což značí prostor pro další růst.
-
MACD je mírně nad signální linií a histogram začíná růst, což podporuje pokračování pozitivního momenta.
Oba klouzavé průměry (EMA 50 i SMA 100) mají rostoucí sklon, což potvrzuje udržení dlouhodobého růstového trendu. Aktuální průraz nad předchozí obchodní pásmo může otevřít cestu k dalším růstovým cílům – nejbližší rezistence je psychologická hranice 75 USD, případně vyšší maxima ze začátku roku. V případě zpětného pohybu dolů by mohla sloužit jako první podpora oblast 72,00–71,00 USD, tedy právě klouzavé průměry, od kterých se cena nyní odrazila.
Zdroj: xStation5
