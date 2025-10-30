Shell překonal odhady díky silnému plynovému segmentu, TotalEnergies naplnil očekávání

-
Shell překonal očekávání ziskem 5,4 mld. USD, hlavně díky plynu a upstream segmentu.
-
TotalEnergies naplnil odhady se ziskem 4,0 mld. USD, pomohly rafinační marže a těžba.
-
Shell pokračuje ve zpětném odkupu akcií (3,5 mld. USD), zatímco TotalEnergies tempo sníží.
-
Obě firmy čelí nižším cenám energií, přesto drží výplaty akcionářům a stabilní cash flow.
-
Energetické společnosti Shell a TotalEnergies sice za třetí čtvrtletí zaznamenaly pokles zisků kvůli nižším cenám ropy a plynu, přesto však výsledky obou firem ukazují rozdílné přístupy a výkonnost napříč segmenty.
Shell vykázal upravený zisk 5,4 miliardy USD, čímž překonal odhady analytiků (5,09 mld. USD), především díky silné výkonnosti v oblasti obchodu se zkapalněným plynem (LNG) a upstream těžby. Naopak celkový provozní cash flow klesl na 12,2 miliardy USD z loňských 14,7 miliardy USD. I přesto zůstává firma věrná svému akcionářskému programu – čtvrtletní zpětný odkup akcií ve výši 3,5 miliardy USD pokračuje, a společně s dividendami představují výplaty investorům 48 % provozního cash flow, což odpovídá stanovenému cíli společnosti (40–50 %).
Za poslední čtyři roky Shell odkoupil více než čtvrtinu svých akcií, čímž výrazně zhodnotil výnosy pro akcionáře i v prostředí volatilních tržních podmínek.
Na druhé straně francouzská TotalEnergies reportovala zisk 4,0 miliardy USD, téměř beze změny oproti loňskému roku (4,1 mld. USD), čímž naplnila očekávání analytiků. Firma těžila z vyšší těžby a zlepšených rafinačních marží, které v Evropě výrazně vzrostly vlivem zákazu dovozu paliv z ruské ropy. Výsledky downstream segmentu tak meziročně posílily o 76 %. Přesto TotalEnergies oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí zpomalí tempo zpětného odkupu akcií, aby udržela pod kontrolou svou zadluženost.
Obě společnosti zaznamenaly mírné zvýšení poměru zadlužení (gearing) ve srovnání s loňským rokem – Shell na 19 % (z 16 %), TotalEnergies na 18 %. Ceny ropy Brent v daném čtvrtletí v průměru činily 68 USD za barel, tedy méně než 78 USD ve stejném období roku 2024. Průměrná cena plynu na nizozemském trhu TTF činila 33,04 EUR/MWh, což rovněž znamená meziroční pokles.
Na burze akcie Shell stagnovaly, zatímco TotalEnergies klesly o 2,2 %, pravděpodobně v reakci na utlumenější akcionářskou politiku.
Graf SHEL.UK (D1)
Akcie společnosti Shell pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 28,78 GBP. Cena se stabilně drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (27,20 GBP) a SMA 100 (26,75 GBP), které nyní slouží jako dynamické supporty. RSI dosahuje hodnoty 66,7, což značí silné býčí momentum, ale zároveň se již blíží překoupené zóně, odkud může dojít ke krátkodobému zpomalení růstu nebo korekci.
Technicky vzato akcie potvrdily průraz nad předchozí konsolidační zónu a pokud si udrží hladinu nad 28,30 GBP, může růst pokračovat směrem k psychologické hranici 29 GBP a dále. Naopak nejbližší podpora se nachází v zóně 27,70–27,40 GBP, případně až u EMA 50.
Zdroj: xStation5
Graf TTE.FR (D1)
Akcie TotalEnergies se po výsledcích za třetí čtvrtletí stabilizovaly nad důležitou technickou úrovní a aktuálně se obchodují na 52,87 EUR, což je nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (52,53 EUR) a SMA 100 (52,75 EUR). Tím akcie vytvořily potenciální býčí signál, neboť prorazily nad rezistenční pásmo, které v minulosti fungovalo jako silná bariéra. RSI se drží na hodnotě 51,7, což je v neutrálním pásmu a naznačuje prostor pro další pohyb jakýmkoli směrem.
Z pohledu price action se akcie pokusily prorazit směrem vzhůru, ale zatím se nedokázaly udržet nad úrovní 53,44 EUR, což je klíčová krátkodobá rezistence. Naopak nejbližší support leží právě v oblasti 52,30–52,50 EUR, kde se nachází klouzavé průměry a předchozí konsolidační zóna.
Zdroj: xStation5
