Shell ruší projekt biopalivové rafinérie v Rotterdamu kvůli nepříznivým tržním podmínkám

Britský energetický gigant Shell oznámil definitivní zrušení projektu biopalivové rafinérie v nizozemském Rotterdamu. Firma uvedla, že projekt po komerční a technické revizi ztratil ekonomickou konkurenceschopnost a nedokázal by nabídnout zákazníkům cenově dostupná nízkouhlíková paliva.
Důvody rozhodnutí
Podle vyjádření Machteld de Haan, prezidentky divize Shell Downstream, Renewables & Energy Solutions, nebyl projekt nadále schopen ekonomicky konkurovat, a to i přes jeho plánovaný objem výroby. V roce 2024 Shell za dočasné pozastavení výstavby zaúčtoval odpis v hodnotě přibližně 780 milionů USD.
Zařízení mělo vyrábět až 820 000 tun ročně udržitelného leteckého paliva (SAF) a obnovitelné nafty z odpadních surovin.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Tržní realita vs. regulační cíle
Rozhodnutí odráží složitou situaci na globálním trhu s biofuely, který čelí nadbytku kapacit a nedostatečné poptávce. K poklesu ceny SAF přispěly také změny politiky v některých zemích — například Švédsko a Finsko snížily požadovaný podíl obnovitelných složek v palivech.
K podobnému kroku dříve přistoupila také konkurence včetně BP, která zrušila nebo omezila několik vlastních biofuelových projektů.
Strategické priority a širší dopady
Shell přesto nadále pokračuje v investicích do přechodu na čistou energii v Nizozemsku. Společnost uvedla, že za posledních několik let investovala více než 6,5 miliardy eur do projektů zahrnujících výrobu zeleného vodíku a ukládání oxidu uhličitého (CCS).
Místní představitelé v Rotterdamu označili rozhodnutí za zklamání a varovali, že přebujelá regulace a chybějící podpora ohrožují rozvoj klíčové zelené infrastruktury.
Výhled
Zrušení projektu v Rotterdamu poukazuje na napětí mezi ekologickými ambicemi a ekonomickou realitou. Pokud má mít SAF v energetickém mixu budoucnost, bude zřejmě nutná silnější regulatorní podpora — například prostřednictvím povinných kvót.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.