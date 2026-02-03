Siemens Energy investuje miliardu dolarů do americké výroby

-
Siemens Energy investuje 1 miliardu dolarů do výrobních kapacit v USA, s důrazem na plynové turbíny a síťové technologie.
-
Cílem je zvýšit výrobu o 20 % a podpořit prudce rostoucí poptávku po elektřině, taženou hlavně rozvojem datových center a AI.
-
Investice zahrnuje novou továrnu v Mississippi a AI laboratoř s firmou Nvidia.
-
USA již tvoří téměř 40 % objednávek Siemens Energy a firma očekává vysokou poptávku až do konce dekády.
-
Německý výrobce energetické infrastruktury Siemens Energy oznámil investici ve výši 1 miliardy dolarů (cca 847 milionů eur) do rozšíření své výrobní kapacity ve Spojených státech. Tento krok přichází v době, kdy americká poptávka po elektřině prudce roste, zejména kvůli rozvoji datových center a umělé inteligence.
Největší část prostředků směřuje do rozšíření stávajících závodů v Severní Karolíně, Floridě, Texasu, Alabamě a New Yorku a také na výstavbu nového závodu v Mississippi. Investice se zaměří především na výrobu plynových turbín a technologií pro rozvodné sítě, včetně transformátorů a jejich servisu. Celkem by mělo vzniknout přibližně 1 500 nových pracovních míst.
Generální ředitel Christian Bruch označil Spojené státy za „nejžhavější trh s elektřinou na světě“, přičemž za klíčový motor růstu označil vládní podporu výstavby datových center. Podle analytiků z BloombergNEF má spotřeba elektřiny těmito centry do roku 2035 zdvojnásobit a tvořit až 9 % celkové spotřeby v USA. Někteří odborníci přirovnávají jejich vliv na přenosové sítě k nástupu klimatizací v 60. letech.
Bruch dále uvedl, že Siemens obnoví výrobu turbín v závodě v Charlotte (Severní Karolína) a rozšíří kapacity také v Tampě na Floridě. Celkově chce společnost navýšit globální výrobu velkých turbín o 20 % ročně, přičemž Spojené státy již tvoří 37 % celkových objednávek firmy. Boom v oblasti AI přispěl k tomu, že hodnota akcií Siemens Energy se od dubna 2025 více než ztrojnásobila.
Investice se však netýkají pouze výroby plynových turbín. Siemens buduje novou továrnu na zařízení pro rozvodné sítě v Mississippi, která bude klíčová pro plánovanou modernizaci přenosové soustavy v Texasu. Firma zároveň zvažuje technologie pro optimalizaci provozu datových center – například kombinaci bateriových úložišť s plynovými zdroji. Součástí americké expanze bude také nové digitální AI laboratoř pro chytré sítě ve spolupráci s Nvidií v Orlandu na Floridě.
Graf ENR.DE (H1)
Akcie společnosti Siemens Energy (ENR.DE) se nachází ve výrazném růstovém trendu, kdy po krátkodobé korekci prorazily směrem vzhůru a dosáhly úrovně 152,50 EUR. Cena se nyní drží nad oběma sledovanými klouzavými průměry – EMA 50 (144,76 EUR) i SMA 100 (140,37 EUR), což potvrzuje býčí technické nastavení. RSI se nachází na hodnotě 66,5, čímž se přibližuje překoupené zóně, ale zatím stále ponechává prostor pro další růst bez výraznějšího rizika obratu.
Zdroj: xStation5
